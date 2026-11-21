ट्रेन में फोन पर तेज आवाज में बात की तो खैर नहीं! रेलवे ने जारी किया नया नियम; लगेगा जुर्माना
ट्रेन में फोन पर तेज आवाज में बात करने पर रोक लगाने की तैयारी करते हुए रेलवे ने गाइडलाइन जारी की है। अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर कार्रवाई हो सकती है।
ट्रेन में सफर करने वाले कई यात्रियों को अक्सर फोन पर तेज आवाज में बात करते या लाउड स्पीकर पर गाना सुनते हुए देखा जाता है जिससे साथ में यात्रा कर रहे लोगों काफी परेशानी होती है। लेकिन अब रेलवे ने इस समस्या से ठुकारा दिलाने के लिए नया आदेश जारी किया है जिसके तहत अब ट्रेन में सफर के दौरान फोन पर तेज आवाज में बात करने से जुर्माना लग सकता है। ये आदेश झारखंड के लिए जारी हुआ है।
रेलवे ने यात्रियों को सुझाव दिया है कि मोबाइल पर तेज आवाज में ज्यादा समय तक बात और तेज आवाज वाली रिंग टोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यात्रा के दौरान मोबाइल पर गाना बजाने और वीडियो चलाने पर भी रोक लगाने की तैयारी है, क्योंकि एक यात्री की आदत से अन्य सह यात्रियों को परेशानी होती है।
मोबाइल चार्जर स्विज से काटी बिजली
झारखंड में ट्रेनों में मोबाइल इस्तेमाल पर रेलवे बोर्ड द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। इससे पूर्व रेलवे सुरक्षा के नजरिए से रात को ट्रेनों के कोच में मोबाइल चार्जर स्विच से बिजली कनेक्शन काट देता है। यात्रियों को मोबाइल पर बात करने के प्रति जागरूक करने के लिए स्टेशनों की इंक्वायरी सिस्टम से लगातार अलग-अलग भाषाओं में उद्घोषणा करने का भी आदेश हुआ है। इसके बाद अब तेज आवाज पर फोन पर बात करने पर भी रोक लगाने की तैयारी है।
बताया जाता है कि एक यात्री के व्यवहार से दूसरों को परेशानी होने पर कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 1000 जुर्माना या छह महीने तक कारावास का प्रावधान है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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