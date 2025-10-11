झारखंड के मंत्री के बेटे पर हो गया ऐक्शन, चलती कार के सनरूफ पर खड़ा होना भारी पड़ा

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। इससे जुड़े वीडियो की पुष्टि होने के बाद मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया।

रांची जिला प्रशासन ने शनिवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे पर मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने के आरोप में 3650 रुपये का जुर्माना लगाया। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) को कृष अंसारी के एक कथित वीडियो की जांच करने का निर्देश दिया था।

वीडियो में वह एक चलती एसयूवी की सनरूफ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अधिकारी ने बताया कि डीसी ने डीटीओ को वीडियो की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, क्योंकि इसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन दिखाया गया है।

सोशल मीडिया पर कथित तौर पर कृष अंसारी का एक छोटा वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक चलती एसयूवी की सनरूफ से खड़े होकर हाथ हिला रहे थे। इस दौरान कई कारें उनके आगे-पीछे दौड़ रही थीं।

रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने पीटीआई-भाषा को बताया कि वीडियो की पुष्टि के बाद मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने के लिए 3650 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्री के बेटे ने शनिवार शाम कार्यालय जाकर जुर्माने की राशि जमा कर दी।