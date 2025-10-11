Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़fine imposed on jharkhand minister son for standing on sunroof of moving SUV

झारखंड के मंत्री के बेटे पर हो गया ऐक्शन, चलती कार के सनरूफ पर खड़ा होना भारी पड़ा

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। इससे जुड़े वीडियो की पुष्टि होने के बाद मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, रांचीSat, 11 Oct 2025 11:38 PM
share Share
Follow Us on
झारखंड के मंत्री के बेटे पर हो गया ऐक्शन, चलती कार के सनरूफ पर खड़ा होना भारी पड़ा

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। इससे जुड़े वीडियो की पुष्टि होने के बाद मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया।

रांची जिला प्रशासन ने शनिवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे पर मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने के आरोप में 3650 रुपये का जुर्माना लगाया। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) को कृष अंसारी के एक कथित वीडियो की जांच करने का निर्देश दिया था।

वीडियो में वह एक चलती एसयूवी की सनरूफ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अधिकारी ने बताया कि डीसी ने डीटीओ को वीडियो की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, क्योंकि इसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन दिखाया गया है।

सोशल मीडिया पर कथित तौर पर कृष अंसारी का एक छोटा वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक चलती एसयूवी की सनरूफ से खड़े होकर हाथ हिला रहे थे। इस दौरान कई कारें उनके आगे-पीछे दौड़ रही थीं।

रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने पीटीआई-भाषा को बताया कि वीडियो की पुष्टि के बाद मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने के लिए 3650 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्री के बेटे ने शनिवार शाम कार्यालय जाकर जुर्माने की राशि जमा कर दी।

इससे पहले जुलाई में अंसारी के बेटे को रांची स्थित सरकारी राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) का कथित तौर पर निरीक्षण करते हुए दिखाने वाले एक वीडियो ने एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दिया था।