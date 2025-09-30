Female elephant stolen from Jharkhand, recovered after sold in neighbouring state झारखंड से चोरी हुआ 40 लाख रुपए का हाथी पड़ोसी राज्य से बरामद; आरोपियों ने इतने में किया था सौदा, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Female elephant stolen from Jharkhand, recovered after sold in neighbouring state

झारखंड से चोरी हुआ 40 लाख रुपए का हाथी पड़ोसी राज्य से बरामद; आरोपियों ने इतने में किया था सौदा

झारखंड से हाथी चोरी का मामला सामने आया है। जहां पर एक शख्स ने 40 लाख रुपए की कीमत से एक हथिनी को खरीदा, लेकिन हफ्तेभर पहले वह हथिनी चोरी हो गई। जिसे कि अब पुलिस ने पड़ोसी राज्य से बरामद कर लिया है।

Sourabh Jain पीटीआई, मेदिनीनगर, झारखंडTue, 30 Sep 2025 09:49 PM
देश के अलग-अलग हिस्सों में छोटे-मोटे जानवर चोरी होना तो आम बात है, लेकिन झारखंड में उस वक्त हैरान करने वाली घटना हुई, जब यहां से पूरा का पूरा हाथी ही चोरी हो गया। हाथी चोरी की यह घटना पलामू जिले में हुई, जहां से हथिनी 'जयमति' को चुराकर चोर ले गए। 12 सितंबर को हुई इस घटना के करीब हफ्तेभर बाद पुलिस ने चोरी गई हथिनी को बरामद भी कर लिया। पुलिस ने उस हथिनी को बिहार के छपरा जिले से बचा लिया।

इस बारे में मंगलवार को जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इस हथिनी को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले नरेन्द्र कुमार शुक्ला ने रांची से खरीदा था, और 12 सितंबर को उन्होंने पलामू जिले के चुकुर इलाके से इसके चोरी होने की शिकायत पुलिस के पास दर्ज कराई। जांच के दौरान हथिनी के बिहार में होने की सूचना मिली।

पुलिस के अनुसार नरेन्द्र शुक्ला ने जयमति को रांची से 40 लाख रुपए में खरीदा था। जबकि इसे चुराने वाले आरोपियों ने 27 लाख रुपए में इसका सौदा बिहार में कर दिया था। हालांकि पुलिस ने बेहद सूझबूझ के साथ मादा हथिनी को ढूंढ निकाला।

मेदिनीनगर के एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने इस बारे में जनकारी देते हुए कहा कि, 'हथिनी की चोरी का मामला सदर थाने में दर्ज किया गया था और फिलहाल मामले की जांच जारी है।' उन्होंने बताया कि 'सोमवार को हमें सूचना मिली कि लापता हाथिनी बिहार के छपरा जिले के पहाड़पुर में है। जिसके बाद हमने बिहार पुलिस से मदद का अनुरोध किया। जांच के दौरान, उसे छपरा से बरामद कर लिया गया।' उन्होंने बताया कि आरोपियों ने 27 लाख रुपए में उसका सौदा किया था, हालांकि साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और दोषियों की तलाश जारी है।

लातेहार में जंगली हाथी ने ली एक की जान

उधर हाथी से जुड़ी एक अन्य घटना में प्रदेश के लातेहार जिले में दो जंगली हाथियों ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। एक अधिकारी ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान छिपादोहर थाना क्षेत्र के मतनाग गांव निवासी बासुदेव सिंह (55) के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि यह घटना सोमवार को उस समय हुई जब सिंह अन्य लोगों के साथ पलामू टाइगर रिज़र्व (पीटीआर) के पूर्वी वन प्रभाग में स्थित खरामाटी वन क्षेत्र में गए थे।

छीपादोहर वन रेंजर अजय टोप्पो ने बताया, 'शाम लगभग 5 बजे, सिंह अपने मवेशियों को चराने खरामाटी जंगल गए थे। उनके साथ अन्य ग्रामीण भी थे। अचानक, दो जंगली हाथियों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें कुचलकर मार डाला, जबकि घटनास्थल पर मौजूद अन्य ग्रामीण किसी तरह बच निकलने में सफल रहे।'

उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में 50,000 रुपए दिए गए हैं और शेष 4 लाख रुपए मृतक के पोस्टमार्टम के बाद दिए जाएंगे। छिपादोहर थाना प्रभारी मो. यकीन अंसारी ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है।