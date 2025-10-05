गिरिडीह में दर्दनाक हादसा! तालाब में नहाने के दौरान डूब गए पिता-पुत्र; दोनों की मौत

झारखंड के गिरिडीह में बड़ा हादसा सामने आया है। यहां जिले के निमियाघाट थाना क्षेत्र के पोरदाग में तालाब में डूब जाने से पिता और पुत्र की मौत हो गई। दोनों घूमने के लिए रिश्तेदार के घर गए हुए थे।

झारखंड के गिरिडीह में बड़ा हादसा सामने आया है। यहां जिले के निमियाघाट थाना क्षेत्र के पोरदाग में तालाब में डूब जाने से पिता और पुत्र की मौत हो गई। दोनों किसी काम से रिश्तेदार के घर आए थे, इस दौरान नहाने का मन बनाया और नहाने चले गए। नहाने के दौरान बेटे को बचाने में पिता भी डूब गया और दोनों की मौत हो गई।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोनों शव को आज पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेजा गया। सूत्रों ने बताया कि बुद्धा कॉलोनी आसनसोल वर्धमान निवासी सुजाय मल्लिक अपने पुत्र दीप मल्लिक के साथ पोरदाग स्थित अपने ससुराल आया था। वह अपने पुत्र के साथ स्नान करने के लिए शनिवार को पोरदाग स्थित एक तालाब गया था, जहां नहाने के दौरान पुत्र तालाब के गहरे पानी में डूबने लगा। पुत्र को डूबता देख पिता तालाब में बचाने उतरा लेकिन वह भी डूब गया।