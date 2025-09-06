इंसानियत शर्मसार! झारखंड में पत्नी के इलाज के लिए बच्चे को 50 हजार रुपए में बेच दिया

झारखंड के पलामू जिले में एक ऐसी घटना आई है, जिससे सरकारों का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। यहां एक दंपति ने इलाज करवाने के लिए मात्र 50 हजार रुपए में मासूम बच्चे को बेच दिया।

झारखंड के पलामू में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां के पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में एक गरीब दंपति ने अपने मासूम बच्चे को 50 हजार रुपए में बेच दिया। बताया जा रहा है कि दंपति ने बीमारी का इलाज कराने के लिए बच्चे का सौदा किया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

बच्चे का पिता उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का रहने वाला है। वह यहां अपनी ससुराल के पास यात्री शेड में रहता है और मजदूरी कर अपना जीवनयापन करता है। लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय व लेस्लीगंज के जिला पार्षद विजय कुमार ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने कहा कि बच्चे के पिता ने संबंधित जानकारी साझा की है। फिलहाल वे अपने स्तर से जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं।