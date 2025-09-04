father raped daughter after consuming alcohol in jharkhand arrested झारखंड में पिता बना हैवान! शराब पीकर बेटी के साथ करता रहा रेप; गिरफ्तार, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़father raped daughter after consuming alcohol in jharkhand arrested

झारखंड में पिता बना हैवान! शराब पीकर बेटी के साथ करता रहा रेप; गिरफ्तार

झारखंड के रांची में एक पिता की रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई है। शराब पीने के बाद पिता अपनी ही बेटी के साथ रेप करता था। पुलिस ने हैवान पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 06:52 AM
share Share
Follow Us on
झारखंड में पिता बना हैवान! शराब पीकर बेटी के साथ करता रहा रेप; गिरफ्तार

झारखंड में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां के चुटिया में एक पिता अपनी दस साल की बेटी से यौन शोषण किया करता था, जिसे चुटिया पुलिस ने बच्ची की शिकायत के बाद बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बच्ची दूसरी कक्षा तक पढ़ाई की है। लेकिन, पैसे की कमी की वजह से एक साल पहले बच्ची ने पढ़ाई छोड़ दी और घर पर ही रहने लगी। इसी दौरान पिता शराब के नशे में बच्ची के साथ जबरन रेप किया करता था। विरोध करने पर बच्ची के साथ मारपीट भी करता था। इसके बाद से लगातार बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। इसी बीच बच्ची मौका पाकर बुधवार को चुटिया थाना पहुंची। बच्ची ने पुलिस को इस मामले की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले की जानकारी देते हुए चुटिया थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, ताकि आरोपी को कड़ी सजा मिले। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है।

समाजसेवी ने छात्रा को किया आर्थिक सहयोग

इस शर्मसार कर देने वाली घटना की जानकारी मिलने के बाद समाजसेवी ज्योति कुमार सदर अस्पताल पहुंचे। छात्रा से घटना की पूरी जानकारी ली। इसके बाद आर्थिक सहयोग भी किया। छात्रा ने समाजसेवी को बताया कि वह कक्षा दो की छात्रा थी। लेकिन, फीस नहीं भरने की वजह से स्कूल से उसे निकाल दिया गया। करीब एक साल से वह घर पर ही रहती थी। इसके बाद ज्योति ने छात्रा को पढ़ाई में खर्च उठाने का आश्वासन दिया। साथ ही यह भी कहा कि वह अब स्कूल रेगुलर जाए।