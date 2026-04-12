रांची में एक बच्चे का पिता बना हैवान! नाबालिग लड़की के घर में घुस किया रेप
झारखंड के रांची में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक नाबालिग लड़की के साथ एक बच्चे के पिता ने रेप किया और मौके से फरार हो गया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है।
झारखंड के रांची में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के रातू थाना क्षेत्र के सिमलिया में पड़ोस में रहने वाले शादीशुदा युवक पर गुरुवार दोपहर एक नाबालिग लड़की से रेप करने का आरोप लगा है। नाबालिग पीड़िता ने परिजनों के साथ शुक्रवार देर रात रातू थाना में पड़ोसी युवक वसीम मंसुरी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोपी शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता भी है।
मिली जानकारी के अनुसार, घटना के समय पीड़िता के परिवार वाले गांव में ही एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। घर में अकेला देख आरोपी वसीम मंसुरी (पिता स्व. नूर मोहम्मद मंसुरी) चुपके से घर में घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उसने नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
चीख-पुकार सुन पहुंचे पड़ोसी
घटना के दौरान पीड़िता शोर मचाते हुए सीढ़ी से छत पर चढ़ गई और आरोपी से बचने के लिए छत से छलांग लगाने का प्रयास किया। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग जुटेे। लोगों को आता देख आरोपी दरवाजा खोलकर फरार हो गया। समाचार लिखे जाने तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
एक बच्चे का पिता है वसीम
आरोपी वसीम मंसुरी शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता है। उसका ससुराल जमशेदपुर में है तथा घटना के समय उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने बताया कि घटना दो दिन पूर्व की है। पहले गांव में इस मामले को लेकर बैठक हुई, लेकिन आरोपी उसमें नहीं आया, जिसके बाद परिजनों ने मामला दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि नाबालिग का शनिवार को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराया गया है। साथ ही पीड़िता का बयान संबंधित कोर्ट व सीडब्ल्यूसी में दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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