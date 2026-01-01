Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़father mother and child dead body found in one room in bokaro police suspect suicide
एक कमरा और तीन लाशें, बोकारो में क्यों सुसाइड कर लिया पूरा परिवार; क्या आशंका

संक्षेप:

झारखंड के बोकारो जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक कमरे से पति-पत्नी और उनके बच्चे का शव मिला है। पुलिस को आशंका है कि पूरे परिवार ने सुसाइड किया है।

Jan 01, 2026 08:29 am IST
झारखंड के बोकारो जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर-9, स्ट्रीट-5 में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की संदिग्ध स्थिति में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। बुधवार दोपहर दो बजे हरला पुलिस ने बीएसएल की जमीन पर बने अवैध कमरे से पति-पत्नी और उनके मासूम बेटे का शव बरामद किया। मृतकों की पहचान 38 वर्षीय कुंदन तिवारी, उनकी 32 वर्षीय पत्नी रेखा कुमारी और दो वर्षीय बेटे रेयांश कुमार के रूप में हुई है।

बोकारो पुलिस के अनुसार, कुंदन और रेखा का शव फंदे से लटका हुआ था, जबकि मासूम रेयांश का शव बेड पर पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर तीनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। मौके पर सिटी डीएसपी आलोक रंजन और इंस्पेक्टर सुदामा दास भी पहुंचे और जांच-पड़ताल की। हरला थाना प्रभारी खुर्शीद आलम ने बताया कि कुंदन तिवारी बांका जिले के अमरपुर कामदेवपुर का मूल निवासी था। उसने वर्ष 2002 में तुपकाडीह निवासी रेखा कुमारी से प्रेम विवाह किया था। दंपती अपने बेटे के साथ पिछले एक वर्ष से परमेश्वर नामक व्यक्ति के बनाए कमरे में किराये पर रह रहे थे।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में कर्ज के दबाव में आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। हालांकि, सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल बोर्ड से तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।इधर, मृतका के माता-पिता जितनी देवी और राजन महतो ने मकान मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आर्थिक लेन-देन को लेकर मकान मालिक द्वारा दंपती को धमकाया जा रहा था और कुछ दिन पहले उन्हें बंधक भी बनाया गया था। वहीं, मकान मालिक ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इनकार किया है। उसका कहना है कि कुंदन ने नौकरी लगवाने के नाम पर उससे 13 लाख रुपये लिए थे, जो वापस नहीं किए।

