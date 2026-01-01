एक कमरा और तीन लाशें, बोकारो में क्यों सुसाइड कर लिया पूरा परिवार; क्या आशंका

संक्षेप: झारखंड के बोकारो जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक कमरे से पति-पत्नी और उनके बच्चे का शव मिला है। पुलिस को आशंका है कि पूरे परिवार ने सुसाइड किया है।

झारखंड के बोकारो जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर-9, स्ट्रीट-5 में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की संदिग्ध स्थिति में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। बुधवार दोपहर दो बजे हरला पुलिस ने बीएसएल की जमीन पर बने अवैध कमरे से पति-पत्नी और उनके मासूम बेटे का शव बरामद किया। मृतकों की पहचान 38 वर्षीय कुंदन तिवारी, उनकी 32 वर्षीय पत्नी रेखा कुमारी और दो वर्षीय बेटे रेयांश कुमार के रूप में हुई है।

बोकारो पुलिस के अनुसार, कुंदन और रेखा का शव फंदे से लटका हुआ था, जबकि मासूम रेयांश का शव बेड पर पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर तीनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। मौके पर सिटी डीएसपी आलोक रंजन और इंस्पेक्टर सुदामा दास भी पहुंचे और जांच-पड़ताल की। हरला थाना प्रभारी खुर्शीद आलम ने बताया कि कुंदन तिवारी बांका जिले के अमरपुर कामदेवपुर का मूल निवासी था। उसने वर्ष 2002 में तुपकाडीह निवासी रेखा कुमारी से प्रेम विवाह किया था। दंपती अपने बेटे के साथ पिछले एक वर्ष से परमेश्वर नामक व्यक्ति के बनाए कमरे में किराये पर रह रहे थे।