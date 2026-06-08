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झारखंड में सनकी पिता ने 3 बेटियों की गला रेतकर की हत्या, पत्नी और बेटे ने भागकर बचाई जान; मृतकों में दो बच्ची जुड़वां

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, गिरिडीह
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गिरिडीह से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सनकी पिता ने सुबह होन से पहले ही अपनी तीन बेटियों की धारधार हथियार से हत्या कर दी। घर में मौजूद मां और बेटे ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। पिता ने ऐसा क्यों किया इसकी तहकीकात चल रही है।

झारखंड में सनकी पिता ने 3 बेटियों की गला रेतकर की हत्या, पत्नी और बेटे ने भागकर बचाई जान; मृतकों में दो बच्ची जुड़वां

गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुरूकडीहा में एक सनकी पिता ने सो रही अपनी तीन बेटियों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। बच्चियों की मां राधा देवी और एक मासूम पुत्र ने भागकर अपनी जान बचाई है। घटना सोमवार अहले सुबह चार बजे की है। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

मामले की जानकारी मिलने पर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव एवं मुफ्फसिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश शुरू की। आरोपी पिता नंदू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी उम्र करीब 45 साल है। जिन तीन बच्चियों की हत्या की गई है उनमें पलवी कुमारी (16 वर्ष), रिद्धि कुमारी उर्फ अनुशका कुमारी (6 वर्ष) और सिद्धि कुमारी उर्फ दिव्या कुमारी (6 वर्ष) शामिल है।

पोस्टमार्टम कराने की तैयारी

मृतक दो बच्चियां जुड़वां थीं। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार को बरामद कर लिया है। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम मामले की तफ्तीश के लिए पहुंच गई है। घटना के समय तीनों बच्चियां सोई हुई थी। तीनों शवों का सदर अस्पताल में मेडिकल बोर्ड द्वारा दंडाधिकारी की उपस्थिति में पोस्टमार्टम कराने की तैयारी की जा रही है। एक साथ तीन बच्चियों की पिता के द्वारा हत्या किए जाने से गांव के लोग आश्चर्यचकित हैं। लोगों को भी यह समझ नहीं आ रहा है कि हत्या किन कारणों से की गई है।

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Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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