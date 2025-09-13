father killed son in fight over money बोकारो में पैसे के लिए एक-दूसरे की जान के दुश्मन बने पिता-पुत्र, बेटे की मौत; पिता गंभीर, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़father killed son in fight over money

बोकारो में पैसे के लिए एक-दूसरे की जान के दुश्मन बने पिता-पुत्र, बेटे की मौत; पिता गंभीर

बोकारो में ओपी क्षेत्र के बड़गांव में पैसों को लेकर हुए विवाद में शुक्रवार तड़के पिता-पुत्र में हिंसक भिड़ंत हो गई। इस घटना में बेटे की मौत हो गई जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बोकारोSat, 13 Sep 2025 07:21 AM
share Share
Follow Us on
बोकारो में पैसे के लिए एक-दूसरे की जान के दुश्मन बने पिता-पुत्र, बेटे की मौत; पिता गंभीर

वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के बड़गांव में पैसों को लेकर हुए विवाद में शुक्रवार तड़के पिता-पुत्र में हिंसक भिड़ंत हो गई। इस घटना में बेटे की मौत हो गई जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें रिम्स, रांची में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार विवाद में जान गंवाने वाले शौम्यंक जायसवाल ने ऑनलाइन ट्रेडिंग और गेमिंग के चक्कर में पिता के लाखों रुपए डूबा दिया था। इसको लेकर शौम्यंक के पिता सुशील जायसवाल नाराज थे।

दोनों में इसको लेकर कई दिनों से विवाद हो रहा था। बताया जाता है कि गुरुवार रात भी दोनों में हाथापाई हुई थी। इससे नाराज सुशील शुक्रवार तड़के बेटे के कमरे में गए और रूम को अंदर से बंद कर बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं बेटा भी जान बचाने को लेकर संघर्ष करता रहा। शोरगुल सुन घर के अन्य सदस्यों की नींद खुली। खिड़की से होकर किसी तरह कुछ लोग कमरे में घुसे। वहां पिता-पुत्र बेसुध पड़े थे। दोनों को परिजन अस्पताल ले जाने लगे पर रास्ते में ही शौम्यंक की मौत हो गई।

ओझा-गुणी हत्याकांड में छह गिरफ्तार

थाना क्षेत्र के डहु पंचायत के खूंटीटोला में घटित चर्चित ओझा-गुणी हत्याकांड के मामले को टंडवा पुलिस ने 36 घंटे के अंदर उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने गांव के आधे दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी प्रभात रंजन बरवार ने बताया कि इसमें खूटीटोला गांव निवासी अजय उरांव, कमलेश उरांव, विनय उरांव, चुरामन उरांव, कुंवर उरांव और मुकेश उरांव का नाम शामिल है।

गिरफ्तार सभी आरोपियों ने मृतक धर्मदेव उरांव की ओझा-गुणी का आरोप लगाते हुए कथित हत्या करने की अंतरलिप्तता स्वीकार की है। इस कांड में प्रयुक्त डंडा और पलाश समेत अन्य सामानं को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इंस्पेक्टर अनिल उरांव के अनुसार इस निर्मम हत्या कांड का मास्टरमाइंड और नेतृत्वकर्ता अजय उरांव है। पुलिस की ओर से बताया गया कि मृतक धर्मदेव का पहले जीभ काटा गया, उसके बाद आधी रात को उसे अगवा कर गांव के आखड़ा में लेजाकर बेरहमी से पिटाई करते हुए उसकी हत्या कर शव को जला दिया गया। धर्मदेव की हत्या के बाद आरोपियों ने रातों-रात साक्ष्य मिटाने की नियत से उसके शव को गांव के शमशान घाट मे ले जाकर जला दिया था। पूरे गांव में दहशत का माहौल था।