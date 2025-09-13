बोकारो में पैसे के लिए एक-दूसरे की जान के दुश्मन बने पिता-पुत्र, बेटे की मौत; पिता गंभीर

बोकारो में ओपी क्षेत्र के बड़गांव में पैसों को लेकर हुए विवाद में शुक्रवार तड़के पिता-पुत्र में हिंसक भिड़ंत हो गई। इस घटना में बेटे की मौत हो गई जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।

वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के बड़गांव में पैसों को लेकर हुए विवाद में शुक्रवार तड़के पिता-पुत्र में हिंसक भिड़ंत हो गई। इस घटना में बेटे की मौत हो गई जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें रिम्स, रांची में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार विवाद में जान गंवाने वाले शौम्यंक जायसवाल ने ऑनलाइन ट्रेडिंग और गेमिंग के चक्कर में पिता के लाखों रुपए डूबा दिया था। इसको लेकर शौम्यंक के पिता सुशील जायसवाल नाराज थे।

दोनों में इसको लेकर कई दिनों से विवाद हो रहा था। बताया जाता है कि गुरुवार रात भी दोनों में हाथापाई हुई थी। इससे नाराज सुशील शुक्रवार तड़के बेटे के कमरे में गए और रूम को अंदर से बंद कर बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं बेटा भी जान बचाने को लेकर संघर्ष करता रहा। शोरगुल सुन घर के अन्य सदस्यों की नींद खुली। खिड़की से होकर किसी तरह कुछ लोग कमरे में घुसे। वहां पिता-पुत्र बेसुध पड़े थे। दोनों को परिजन अस्पताल ले जाने लगे पर रास्ते में ही शौम्यंक की मौत हो गई।

ओझा-गुणी हत्याकांड में छह गिरफ्तार थाना क्षेत्र के डहु पंचायत के खूंटीटोला में घटित चर्चित ओझा-गुणी हत्याकांड के मामले को टंडवा पुलिस ने 36 घंटे के अंदर उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने गांव के आधे दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी प्रभात रंजन बरवार ने बताया कि इसमें खूटीटोला गांव निवासी अजय उरांव, कमलेश उरांव, विनय उरांव, चुरामन उरांव, कुंवर उरांव और मुकेश उरांव का नाम शामिल है।