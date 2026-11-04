पिता ने नाबालिग बेटे की कर दी हत्या, रांची में सोते समय कुदाल से सिर पर किया वार
झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। जिले में सोमवार रात घर से बाहर जाने से रोकने पर एक व्यक्ति ने अपने नाबालिग बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता देवनाथ उरांव को गिरफ्तार कर लिया है।
झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। जिले में सोमवार रात घर से बाहर जाने से रोकने पर एक व्यक्ति ने अपने नाबालिग बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता देवनाथ उरांव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, घटना नरकोपी थाना क्षेत्र के बोबरो गांव में हुई और मृतक की पहचान नीतेश उरांव (17) के रूप में हुई है।
सोते समय कुदाल से किया हमला
इस मामले की जानकारी देते हुए नरकोपी थाना प्रभारी शैलेंद्र टुडू ने बताया कि देवनाथ ने अपने बेटे पर सोते समय कुदाल से हमला किया था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी का स्वभाव कुछ असामान्य था। सोमवार रात उसके बेटे ने उसे घर से बाहर जाने से रोका था। इससे वह नाराज था और गुस्से में उसने बेटे पर कुदाल से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) ले जाया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कुदाल भी जब्त कर ली है।अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
आरोपी पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं
पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी देवनाथ उरांव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह लगातार घर से भागने का प्रयास करता था। नितेश ने रात में घर का दरवाजा बंद कर दिया था, ताकि पिता बाहर न निकल सके। सुबह करीब 4 बजे नितेश सो गया। इसी बीच उसके पिता ने बिस्तर में सोए नितेश के सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार किए जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मां जब तक मौके पर पहुंचती तब तक नितेश की मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद से मां का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे इलाके में शोक का माहौल है।
देवनाथ उरांव बेटे की हत्या कर वह घर से बाहर निकला और आसपास के लोगों को खुद बताया कि उसने अपने बेटे की हत्या कर दी है। मृतक नितेश नरकोपी के मॉडर्न पब्लिक स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ता था।
घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शैलेन्द्र टुडू एएसआई शिव कुमार सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में ले लिया। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स रांची भेज दिया गया है।
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