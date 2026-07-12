दुमका में सनकी पिता बना हैवान! बेटी को मारकर कुएं में कर दिया दफ्न; चचेरे भाई की भी कर दी हत्या
दुमका में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने अपनी बेटी को बुरी तरह पीटा और फिर उसे कुएं में डाल दिया। इस झगड़े को शांत करवानए आए चचेरे भाई को भी सनकी शख्स ने मार डाला।
झारखंड के दुमका जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खौफनाक घटना सामने आई है। जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के बेलूडीह गांव में घरेलू विवाद के दौरान एक सनकी पिता ने अपनी 15 साल की बेटी की बेरहमी से पिटाई करने के बाद उसे घर के कुएं में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, आरोपी को समझाने और रोकने पहुंचे उसके 60 वर्षीय चचेरे चाचा की भी उसने बुरी तरह पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल वृद्ध ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।
कुएं में हो गई मौत
जानकारी के अनुसार, घटना शनिवार देर रात या रविवार तड़के की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि किसी घरेलू विवाद को लेकर आरोपी पिता का अपनी बेटी से विवाद हो गया। गुस्से में उसने पहले किशोरी की बेरहमी से पिटाई की और फिर उसे घर के कुएं में डाल दिया। परिजनों और ग्रामीणों ने जब तक उसे बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
चचेरे भाई को भी मार डाला
घटना के दौरान आरोपी को समझाने के लिए उसका 60 वर्षीय चचेरा चाचा सरजू मंडल मौके पर पहुंचे। आरोप है कि आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। गंभीर चोट लगने के कारण सरजू मंडल अधमरे हो गए। परिजन उन्हें इलाज के लिए तत्काल देवघर ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी भी मौत हो गई।
इस दौरान गांव के कुछ अन्य लोग भी विवाद शांत कराने पहुंचे। बीच-बचाव के दौरान 35 वर्षीय एक महिला भी घायल हो गई। महिला को इलाज के लिए सरैयाहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।
पुलिस कर रही जांच
घटना की सूचना मिलते ही रविवार सुबह सरैयाहाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एक ही परिवार के दो लोगों की मौत से बेलूडीह गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना के बाद ग्रामीणों में आरोपी के प्रति भारी आक्रोश है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस गांव में नजर बनाए हुए है। प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद को घटना की वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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