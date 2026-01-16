Hindustan Hindi News
बेटी ने ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पिता को मार डाला, बेटे ने भी दिया साथ; धनबाद में खौफनाक वारदात

संक्षेप:

झारखंड के धनबाद में खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां एक रेलवे कर्मचारी को उसकी बेटी ने ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार डाला। इस घटना में शख्स के बेटे ने भी बहन का साथ दिया।

Jan 16, 2026 08:53 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
झारखंड के धनबाद में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स की उसके बेटे, बेटी और बेटी के ब्वॉयफ्रेंड ने मिलकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान धनबाद के हीरापुर के रहने वाले सिग्नलमैन बीरबल के रूप में हुई है। वो धनबाद रेलवे स्टेशन पर तैनात थे।

बीते 5 जनवरी को बीरबल का शव धनबाद सदर पुलिस थाना क्षेत्र के पम्पू तालाब के पास मिला था। इसके अगले दिन मृतक की बेटी आरती कुमारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने खुलासा किया कि ज्यादा शराब पीने, बुरी बर्ताव करने से नाराज बेटा, बेटी और उसके ब्वॉयफ्रेंड ने मिलकर शख्स की हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने क्या बताया

धनबाद सदर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज मनोज कुमार पांडे ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से मौत की पुष्टि होने के बाद, मामले को हत्या में बदल दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बुधवार को बीरबल के बेटे रोहित कुमार, बेटी रितु कुमारी और उसके बॉयफ्रेंड फरदीन खान को गिरफ्तार किया, जिन्होंने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

आरोपियों ने कबूला जुर्म

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनके पिता रोज शराब पीते थे और परिवार वालों के साथ दुर्व्यवहार करते थे और अपनी मां पर भी आरोप लगाते थे। उनके बर्ताव से परेशान होकर उन्होंने उन्हें खत्म करने का फैसला किया। अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार तीनों ने यह भी कबूल किया है कि वे 4 जनवरी की शाम को अपने पिता को बाइक पर पम्पु तालाब ले गए और उन्हें शराब पिलाने के बाद मफलर से गला घोंटकर मार डाला।

