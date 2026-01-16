बेटी ने ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पिता को मार डाला, बेटे ने भी दिया साथ; धनबाद में खौफनाक वारदात

संक्षेप: झारखंड के धनबाद में खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां एक रेलवे कर्मचारी को उसकी बेटी ने ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार डाला। इस घटना में शख्स के बेटे ने भी बहन का साथ दिया।

झारखंड के धनबाद में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स की उसके बेटे, बेटी और बेटी के ब्वॉयफ्रेंड ने मिलकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान धनबाद के हीरापुर के रहने वाले सिग्नलमैन बीरबल के रूप में हुई है। वो धनबाद रेलवे स्टेशन पर तैनात थे।

बीते 5 जनवरी को बीरबल का शव धनबाद सदर पुलिस थाना क्षेत्र के पम्पू तालाब के पास मिला था। इसके अगले दिन मृतक की बेटी आरती कुमारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने खुलासा किया कि ज्यादा शराब पीने, बुरी बर्ताव करने से नाराज बेटा, बेटी और उसके ब्वॉयफ्रेंड ने मिलकर शख्स की हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने क्या बताया धनबाद सदर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज मनोज कुमार पांडे ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से मौत की पुष्टि होने के बाद, मामले को हत्या में बदल दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बुधवार को बीरबल के बेटे रोहित कुमार, बेटी रितु कुमारी और उसके बॉयफ्रेंड फरदीन खान को गिरफ्तार किया, जिन्होंने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया है।