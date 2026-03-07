जमीनी विवाद में कत्ल! खूंटी में बाप-बेटे को अपराधियों ने मार दी गोली
झारखंड के खूंटी जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां जमीनी विवाद में बाप-बेटे को गोली मार दी गई। इस घटना में शख्स की मौत हो गई।
खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के तिमड़ा गांव में शुक्रवार रात आठ बजे अज्ञात अपराधियों ने सुकरा महतो और उनके बेटे अर्जुन को गोली मार दी। इस घटना में सुकरा की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अर्जुन गंभीर रूप से घायल है। अर्जुन महतो को सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना का कारण जमीन का विवाद बताया जा रहा है।
मृतक के बड़े बेटे नारायण महतो ने बताया कि शुक्रवार रात परिवार के सभी सदस्य घर के किराना दुकान में बैठे थे। उसी दौरान हथियार से लैस दो अज्ञात अपराधी दुकान पर पहुंचे और सबसे छोटे भाई अर्जुन महतो पर गोली चला दी। अर्जुन ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसके दाहिने बांह में गोली लग गई। फिर अपराधियों ने कुर्सी पर बैठे सुकरा महतो के सीने में गोली मार दी। गोलीबारी के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई। इसका फायदा उठा अपराधी भाग निकले।
तिमड़ा में वर्ष 2013 से रह रहा था सुकरा का परिवार
सुकरा महतो के ससुर ने जमीन बेटी व दामाद के नाम लिख दी थी। इस वजह से सुकरा का परिवार वर्ष 2013 से ही ससुराल तिमड़ा में रह रहा था। जमीन को लेकर गोतिया से विवाद चल रहा था। परिजनों को आशंका है कि जमीन विवाद में ही घटना को अंजाम दिया गया है। एसडीपीओ क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने कहा कि भूमि विवाद के कारण हत्या होने की जानकारी मिल रही है।
पुलिस मामले की सभी बिंदुओं में छानबीन कर रही है। जल्द ही गोलीबारी में शामिल अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर