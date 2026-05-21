घरवालों ने कर दिया था अंतिम संस्कार, फिर अचानक जिंदा लौट आया शख्स; क्या मामला?
लापता शख्स विश्राम मुंडा एक शादी में शामिल होने के लिए 10 मई को घर से निकला था मगर उसके बाद से घर ही नहीं लौटा। परिवार ने इस दौरान उसे ढूंढने के लिए तमाम कोशिश की मगर वह नहीं मिला।
झारखंड के खुंटी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक परिवार ने जिस व्यक्ति को मृत समझकर पूरे रीति-रिवाज के साथ दफना दिया था, वह अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अचानक जिंदा घर लौट आया। रहस्यमय तरीके से लापता होने के बाद परिवार ने उनकी काफी खोजबीन की थी, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने परिवारवालों को एक ऐसा लापता शव दिखाया जो कि दिखने में काफी हद तक लापता शख्स की तरह ही था।
लापता शख्स विश्राम मुंडा एक शादी में शामिल होने के लिए 10 मई को घर से निकला था मगर उसके बाद से घर ही नहीं लौटा। परिवार ने इस दौरान उसे ढूंढने के लिए तमाम कोशिश की मगर वह नहीं मिला। इस दौरान पुलिस को एक नहर से अज्ञात व्यक्ति का शव मिला और जब परिवार को शव दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि यह विश्राम मुंडा ही है।
शादी में शामिल होने के लिए घर से निकला था
खुंटी के सब-डिविजनल ऑफिसर (एसडीपीओ) वरुण राजक ने बुधवार को बताया कि ‘पत्राटोली गांव के निवासी 45 वर्षीय मुंडा 10 मई को एक शादी में शामिल होने के लिए घर से निकलने के बाद लापता हो गए थे। इस दौरान उनके परिवार ने खोजबीन की लेकिन उनका पता नहीं चल सका। एक दिन बाद, पुलिस ने नहर से एक अज्ञात शव बरामद किया। सूचना मिलते ही, परिजनों ने खूंटी सदर अस्पताल पहुंचकर शव की पहचान मुंडा के रूप में की।’
मुंडा से काफी मिलता-जुलता था
पुलिस ने बताया कि 'शव की लंबाई, शारीरिक बनावट और चेहरा मुंडा से काफी मिलता-जुलता था और परिवार के सदस्यों के साथ-साथ ग्रामीणों ने भी शव को लापता व्यक्ति का ही मान लिया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, पुलिस ने शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया और शव का आदिवासी रीति-रिवाजों के मुताबिक अंतिम संस्कार (दफना कर) कर दिया गया।
अचानक बेटी के किराए के घर पर पहुंच गया
पुलिस के मुताबिक अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद, मुंडा अचानक खूंटी में अपनी बेटी के किराए के घर पर पहुंच गया, जिससे उसके रिश्तेदार हैरान रह गए। विश्राम मुंडा से पूछताछ की गई, तो बताया कि वे बिना किसी को बताए लगभग 70 किलोमीटर दूर रामगढ़ चले गए थे और वहीं रुके हुए थे।
पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि अब मृतक की सही पहचान करने के लिए डीएनए टेस्ट करने के लिए पुलिस शव को कब्र से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर रही है ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके।
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