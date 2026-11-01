SIR की आड़ में भेजे जा रहे फर्जी लिंक और मेल, चुनाव आयोग ने बताईं 5 सावधानियां
एमआईआर के नाम पर लोगों को मेल और फर्जी लिंक के जरिए ठगने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में चुनाव आयोग ने 5 जरूरी सावधानियां बताई हैं।
झारखंड में इन दिनों कुछ लोगों को ई-मेल भेजकर दावा किया जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान विसंगतियां पाए जाने के कारण उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिया गया है। ई-मेल में नाम पुनः शामिल कराने के लिए एक लिंक पर क्लिक कर व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेज जमा करने को कहा जारहा है।
चुनाव आयोग ने इस तरह के ई-मेल को भ्रामक बताया है। आयोग ने आम नागरिकों और मतदाताओं से अपील की है कि ऐसे किसी भी संदिग्ध ई-मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी, ओटीपी या दस्तावेज किसी अनजान लिंक पर साझा न करें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी या निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी की ओर से इस प्रकार के ई-मेल भेजकर प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। एसआईआर से संबंधित किसी भी प्रकार के सत्यापन या दस्तावेज जमा करने के लिए अपने संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से संपर्क करें और ऑनलाइन माध्यम के लिए ई-सीनेट पोर्टल का इस्तेमाल करें।
होम-टू-रोल विजिट कर वोटर लिस्ट में डलवाएं नाम
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने चार नवंबर को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ और बीएलए-2 की पांचवीं बैठक और चुनाव पाठशाला के आयोजन को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। उन्होंने बीएलओ और बीएलए-2 की पांचवीं बैठक में उन मतदाताओं की सूची पर विस्तार से चर्चा करने का निर्देश दिया, जिन्होंने दो बार नोटिस दिए जाने और घर-घर जाकर दस्तावेज संग्रहण का प्रयास किए जाने के बावजूद आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं।
फर्जी मेल में क्या
-के. रवि ने कहा कि पदाधिकारी ऐसे मामलों की समीक्षा करते हुए पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि एक से 12 नवंबर तक मतदान केंद्र क्षेत्र में होम टू रोल विजिट सुनिश्चित करें।
-सभी बीएलओ से इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया जाए कि उनके मतदान केंद्र क्षेत्र में वर्तमान में कोई भी ऐसा पात्र भारतीय नागरिक शेष नहीं है, जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाना बाकी हो।
चुनाव आयोग की अपील
1. ऐसे किसी भी संदिग्ध ई-मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें
2. व्यक्तिगत जानकारी, ओटीपी या दस्तावेज ऐसे लिंक पर साझा न करें
3. ई-मेल भेजकर प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए नहीं कहा जा रहा
4. किसी भी सत्यापन या दस्तावेज जमा करने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ से मिलें
5. ऑनलाइन माध्यम के लिए ई-सीनेट पोर्टल का करें इस्तेमाल
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
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