झारखंड में 500 रुपए के नकली नोट से भरे 3 कार्टन बरामद, 2 लोग गिरफ्तार; दिल्ली से जुड़े तार

झारखंड में पुलिस ने जाली नोट से भरे तीन कार्टन जब्त किए हैं। प्रत्येक कार्टन में 500 रुपए मूल्य के 42 बंडल रखे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन जाली नोटों के तार दिल्ली से जुड़े हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

Subodh Kumar Mishra भाषा, रांचीSat, 23 Aug 2025 09:39 PM
झारखंड के रांची में शनिवार को दो करोड़ रुपए मूल्य के जाली नोट जब्त किए गए। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रातू रोड इलाके में न्यू मार्केट चौक के निकट एक बस से कार में रखे जा रहे तीन कार्टन जब्त किए गए। इनमें से प्रत्येक में 500 रुपए मूल्य के नोट के 42 बंडल थे।

सुखदेव नगर थाने के प्रभारी कृष्ण कुमार साहू ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि जाली नोट के तीन कार्टन जब्त किए गए। एक कार्टन खोलने पर उसमें से 42 बंडल जाली नोट बरामद किए गए। ये 42 बंडल दो अलग-अलग पैकेट में रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारा अनुमान है कि तीनों कार्टन में जाली नोट की कुल कीमत दो करोड़ रुपए होगी। उन्होंने कहा कि जाली नोट की गिनती पूरी होने के बाद ही सही आंकड़ा पता चल पाएगा।

उन्होंने बताया कि दो अन्य कार्टन से बरामद जाली भारतीय नोट की गिनती की जा रही है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान रांची निवासी 27 साल के मोहम्मद साबिर उर्फ ​​राजा और 32 साल के साहिल कुमार उर्फ ​​करण के रूप में हुई है। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि दिल्ली के नीरज कुमार चौधरी गिरोह ने जाली नोट की खेप भेजी थी।