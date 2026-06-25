रिम्स में 12 सीटों पर नामांकन में फर्जीवाड़ा, CID ने शुरू की जांच; कई गड़बड़ियां मिलीं
रांची रिम्स में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। यहां टेंडर के साथ-साथ दवा खरीद में अनियमितता की जांच सीआईडी ने शुरू कर दी है। इसके साथ ही एमबीबीएस छात्रों के एडमिशन में भी फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है।
रिम्स में एडमिशन के साथ-साथ टेंडर और दवा खरीद में अनियमितता की जांच सीआईडी ने शुरू कर दी है। बुधवार को सुबह में सीआईडी की दो टीमें रिम्स पहुंचीं। डीन कार्यालय, डेटा सेंटर, रिम्स निदेशक कार्यालय के साथ-साथ अन्य जगहों पर पहुंची। जरूरत के हिसाब से पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में एमबीबीएस में एक दर्जन छात्रों के एडमिशन में फर्जीवाड़ा सामने आया है।
दरअसल, राज्य सरकार को शिकायत मिली थी कि रिम्स में टेंडर देने में भारी अनियमितता हुई है, साथ ही बीते सत्र में एमबीबीएस में नामांकन में भी गड़बड़ी की बात सामने आई थी। मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए थे। जब सीआईडी ने जांच शुरू की तब कई तरह की गड़बड़ियां सामने आईं। सबसे चौंकाने वाला मामला नामांकन में गड़बड़ी से जुड़ा है। रिम्स में बीते सत्र में 150 छात्रों का एडमिशन हुआ था।
सीआईडी ने बुधवार को सभी छात्रों के एडमिशन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। जांच के क्रम में एमबीबीएस में एक दर्जन छात्रों के एडमिशन में फर्जीवाड़ा सामने आया है। दस्तावेजों की जांच में सीआईडी ने पाया कि एडमिशन के पहले काउंसलिंग के दौरान स्थानीय, जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेजों में गड़बड़ी हुई है। साहिबगंज के दो सगे भाई-बहनों का एडमिशन भी फर्जी पाया गया। इसके बाद सीआईडी ने डीन कार्यालय से सभी छात्रों के एडमिशन संबंधी दस्तावेज की फोटो कॉपी ली है।
दवा की खरीद और टेंडर में भी अनियमितता
सीआईडी द्वारा बुधवार को की गई प्रारंभिक जांच में दवा और उपकरण खरीद और टेंडर में अनियमितता की बात सामने आई है। सीआईडी ने जांच के दौरान सड़ी हुई दवाएं स्टाक में पायीं, वहीं खरीद में अनियमितता के साक्ष्य भी जुटाए। पूरे मामले में सीआईडी ने रिम्स निदेशक से भी सारे विषयों में जानकारी जुटानी चाही, लेकिन रिम्स निदेशक सीआईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। रिम्स निदेशक के कार्यालय से दवा, उपकरण खरीद और टेंडर से जुड़े दस्तावेज सीआईडी ने जब्त किए हैं।
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