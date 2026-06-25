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रिम्स में 12 सीटों पर नामांकन में फर्जीवाड़ा, CID ने शुरू की जांच; कई गड़बड़ियां मिलीं

Mohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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रांची रिम्स में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। यहां टेंडर के साथ-साथ दवा खरीद में अनियमितता की जांच सीआईडी ने शुरू कर दी है। इसके साथ ही एमबीबीएस छात्रों के एडमिशन में भी फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है।

रिम्स में 12 सीटों पर नामांकन में फर्जीवाड़ा, CID ने शुरू की जांच; कई गड़बड़ियां मिलीं

रिम्स में एडमिशन के साथ-साथ टेंडर और दवा खरीद में अनियमितता की जांच सीआईडी ने शुरू कर दी है। बुधवार को सुबह में सीआईडी की दो टीमें रिम्स पहुंचीं। डीन कार्यालय, डेटा सेंटर, रिम्स निदेशक कार्यालय के साथ-साथ अन्य जगहों पर पहुंची। जरूरत के हिसाब से पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में एमबीबीएस में एक दर्जन छात्रों के एडमिशन में फर्जीवाड़ा सामने आया है।

दरअसल, राज्य सरकार को शिकायत मिली थी कि रिम्स में टेंडर देने में भारी अनियमितता हुई है, साथ ही बीते सत्र में एमबीबीएस में नामांकन में भी गड़बड़ी की बात सामने आई थी। मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए थे। जब सीआईडी ने जांच शुरू की तब कई तरह की गड़बड़ियां सामने आईं। सबसे चौंकाने वाला मामला नामांकन में गड़बड़ी से जुड़ा है। रिम्स में बीते सत्र में 150 छात्रों का एडमिशन हुआ था।

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सीआईडी ने बुधवार को सभी छात्रों के एडमिशन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। जांच के क्रम में एमबीबीएस में एक दर्जन छात्रों के एडमिशन में फर्जीवाड़ा सामने आया है। दस्तावेजों की जांच में सीआईडी ने पाया कि एडमिशन के पहले काउंसलिंग के दौरान स्थानीय, जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेजों में गड़बड़ी हुई है। साहिबगंज के दो सगे भाई-बहनों का एडमिशन भी फर्जी पाया गया। इसके बाद सीआईडी ने डीन कार्यालय से सभी छात्रों के एडमिशन संबंधी दस्तावेज की फोटो कॉपी ली है।

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दवा की खरीद और टेंडर में भी अनियमितता

सीआईडी द्वारा बुधवार को की गई प्रारंभिक जांच में दवा और उपकरण खरीद और टेंडर में अनियमितता की बात सामने आई है। सीआईडी ने जांच के दौरान सड़ी हुई दवाएं स्टाक में पायीं, वहीं खरीद में अनियमितता के साक्ष्य भी जुटाए। पूरे मामले में सीआईडी ने रिम्स निदेशक से भी सारे विषयों में जानकारी जुटानी चाही, लेकिन रिम्स निदेशक सीआईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। रिम्स निदेशक के कार्यालय से दवा, उपकरण खरीद और टेंडर से जुड़े दस्तावेज सीआईडी ने जब्त किए हैं।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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