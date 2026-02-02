Hindustan Hindi News
Extortion Plot in Bihar Three Including Policeman Son Nabbed in Bokaro with Pistol and Satellite Dongle
हथियार और सैटेलाइट डोंगल के साथ दरोगा का बेटा समेत 3 बोकारो में धरे, बिहार में रंगदारी की साजिश

संक्षेप:

बोकारो में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिहार की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से रंगदारी की प्लानिंग कर रहे दरोगा के बेटे समेत तीन अपराधियों को हथियारों और सैटेलाइट डोंगल के साथ दबोचा है।

Feb 02, 2026 01:23 pm ISTGaurav Kala बोकारो
बोकारो में चास मुफस्सिल पुलिस ने बिहार में रंगदारी की साजिश के आरोप में दरोगा के बेटे समेत तीन को धरा है। ये तीनों बांधडीह रेलवे साइडिंग में सिविल वर्क कर रही बिहार के बेगूसराय की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से रंगदारी वसूली के लिए फायरिंग की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार अपराधी बंगाल नंबर की एक्सयूवी-500 गाड़ी से इलाके में पहुंचे थे। पुलिस ने उनके पास से एक लोडेड पिस्टल, आठ जिंदा कारतूस, एक सैटेलाइट डोंगल और धमकी भरा पर्चा भी बरामद किया है।

गिरफ्तार अपराधियों की पहचान रजनीश राज उर्फ रजनीश शर्मा उर्फ शुक्ला, सलमान अहमद खान और मोहम्मद सैफुद्दीन के रूप में हुई है। तीनों क्रमशः झारखंड के पलामू, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और बिहार के मुजफ्फरपुर के मूल निवासी हैं, जो वर्तमान में ठिकाना बदल-बदल कर एक संगठित आपराधिक गिरोह का संचालन कर रहे थे। रविवार को एसपी हरविंदर सिंह ने चास एसडीपीओ प्रवीण सिंह, चास मुफस्सिल थाना प्रभारी प्रकाश मंडल और सियालजोरी थाना प्रभारी रंजित प्रसाद यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्रवाई की जानकारी दी।

बदमाशों को घेराबंदी कर दबोचा

उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चास मुफस्सिल थाना प्रभारी प्रकाश मंडल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तलगरिया मोड़ पर मोर्चाबंदी की। इस दौरान एक संदिग्ध चारपहिया वाहन को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा करते हुए बांधडीह रेलवे ब्रिज के पास घेराबंदी कर तीनों को दबोच लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पकड़ा गया रजनीश बोकारो पुलिस रिकॉर्ड में कुख्यात अपराधी है, जो रेलवे साइडिंग से रंगदारी नहीं मिलने के कारण दोबारा फायरिंग की घटना को अंजाम देने की फिराक में था। हालांकि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर बड़ी वारदात को टाल दिया।

धमकी भरा पर्चा फेंककर भाग गए थे अपराधी

चास एसडीपीओ प्रवीण सिंह ने बताया कि रजनीश अपने साथियों के साथ वर्ष 2023 के अलावा सितंबर 2025 में भी रेलवे साइडिंग में फायरिंग कर चुका है। 2025 की घटना में साइडिंग पर मिट्टी गिरा रहे एक ट्रैक्टर चालक को गोली लगी थी और सभी अपराधी धमकी भरा पर्चा फेंककर फरार हो गए थे, जिसमें ‘त्यागी गिरोह’ का जिक्र था। बताया कि गिरफ्तार रजनीश झारखंड पुलिस के सेवानिवृत्त दारोगा का बेटा है और हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर-9 से उसका पुराना आपराधिक रिश्ता रहा है। उस पर बोकारो के विभिन्न थानों में नौ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह पहले भी गुड्डू सिंह के साथ आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। बाद में उसने बंगाल के कुछ अपराधियों से सांठगांठ कर अपना गिरोह तैयार किया।

