हथियार और सैटेलाइट डोंगल के साथ दरोगा का बेटा समेत 3 बोकारो में धरे, बिहार में रंगदारी की साजिश

संक्षेप: बोकारो में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिहार की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से रंगदारी की प्लानिंग कर रहे दरोगा के बेटे समेत तीन अपराधियों को हथियारों और सैटेलाइट डोंगल के साथ दबोचा है।

बोकारो में चास मुफस्सिल पुलिस ने बिहार में रंगदारी की साजिश के आरोप में दरोगा के बेटे समेत तीन को धरा है। ये तीनों बांधडीह रेलवे साइडिंग में सिविल वर्क कर रही बिहार के बेगूसराय की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से रंगदारी वसूली के लिए फायरिंग की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार अपराधी बंगाल नंबर की एक्सयूवी-500 गाड़ी से इलाके में पहुंचे थे। पुलिस ने उनके पास से एक लोडेड पिस्टल, आठ जिंदा कारतूस, एक सैटेलाइट डोंगल और धमकी भरा पर्चा भी बरामद किया है।

गिरफ्तार अपराधियों की पहचान रजनीश राज उर्फ रजनीश शर्मा उर्फ शुक्ला, सलमान अहमद खान और मोहम्मद सैफुद्दीन के रूप में हुई है। तीनों क्रमशः झारखंड के पलामू, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और बिहार के मुजफ्फरपुर के मूल निवासी हैं, जो वर्तमान में ठिकाना बदल-बदल कर एक संगठित आपराधिक गिरोह का संचालन कर रहे थे। रविवार को एसपी हरविंदर सिंह ने चास एसडीपीओ प्रवीण सिंह, चास मुफस्सिल थाना प्रभारी प्रकाश मंडल और सियालजोरी थाना प्रभारी रंजित प्रसाद यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्रवाई की जानकारी दी।

बदमाशों को घेराबंदी कर दबोचा उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चास मुफस्सिल थाना प्रभारी प्रकाश मंडल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तलगरिया मोड़ पर मोर्चाबंदी की। इस दौरान एक संदिग्ध चारपहिया वाहन को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा करते हुए बांधडीह रेलवे ब्रिज के पास घेराबंदी कर तीनों को दबोच लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पकड़ा गया रजनीश बोकारो पुलिस रिकॉर्ड में कुख्यात अपराधी है, जो रेलवे साइडिंग से रंगदारी नहीं मिलने के कारण दोबारा फायरिंग की घटना को अंजाम देने की फिराक में था। हालांकि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर बड़ी वारदात को टाल दिया।