5-5 करोड़ रुपए दे दो वरना...; रांची के दो बड़े कारोबारियों से प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगी
विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान की धमकियों से रांची के कारोबारियों में दहशत है। पिछले छह दिन में इस कुख्यात गैंगस्टर के नाम से करीब 10 कारोबारियों से रंगदारी की मांग की गई है। ताजा मामले में दो कारोबारियों से 5-5 करोड़ की रकम मांगी गई है। पैसे नहीं देने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है।
दुबई में बैठेक झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान का दहशत अभी भी कायम है। आए दिन उसके नाम पर कारोबारियों से रंगदारी मांगी जा रही है। अब रांची के दो और कारोबारियों से उसके नाम पर 5-5 करोड़ की रंगदारी मांगी है। पीड़ितों में एक मशहूर आभूषण कारोबारी हैं जबकि दूसरा बिल्डर है। रंगादारी नहीं देने पर लोगों गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। मामले को लेकर लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि बीचे छह दिन में अबतक दस कारोबारियों से 50 लाख से पांच करोड़ रुपए तक की रंगदारी मांगी गई है। इसके कारण रांची के व्यापारियों में दहशत है।
नेटवर्क के जरिए टारगेट कर रहा
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि विदेश में बैठकर प्रिंस खान अपने नेटवर्क के जरिए रांची के कारोबारियों को लगातार टारगेट कर रहा है। इस घटना ने एक बार फिर शहर में संगठित अपराध और कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। रांची के लालपुर के रहने वाले बिल्डर उदय शंकर से कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान ने पांच करोड़ की रंगदारी मांगी है। इस संबंध में उदय शंकर ने लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है।
मोबाइल पर मैसेज भेज रंगदारी मांगी
बिल्डर उदय शंकर ने पुलिस को बताया कि पांच जून की रात साढ़े दस बजे वह अपने घर पर थे। इसी दौरान एक अज्ञात नंबर से उनके मोबाइल पर मैसेज आया। मैसेज भेजने वाले शख्स ने खुद को प्रिंस खान बताया। पांच करोड़ की रंगदारी की मांग की गई। राशि नहीं देने पर अंजाम भुगताने की धमकी भी दी गई। साथ ही उस शख्स ने उन्हें व्हाट्सएप पर कॉल किया। यह भी कहा कि बहुत काम कर रहे हो। जीने के लिए उन्हें रंगदारी तो देना ही होगा। फोन पर धमकी मिलने के बाद बिल्डर और उनका परिवार दहशत में है।
छह दिन में 10 लोगों से मांगी जा चुकी है रंगदारी
रांची के 10 से ज्यादा कारोबारियों से बीते छह दिनों में प्रिंस खान के नाम पर 50 लाख से पांच करोड़ रुपये तक रंगदारी मांगी जा चुकी है। इनमें होटल कैपिटोल हिल के संचालक, जलजोगा रेस्टोरेंट के संचालक जैसे बड़े कारोबारी शामिल हैं। यह भी कहा जाता है कि उनके परिजनों और उनके आने-जाने की पूरी जानकारी उसके पास है। इधर, पुलिस अफसरों का कहना है कि अब तक कई पीड़ितों ने प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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