Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ex mla umashankar akela rejoins congress
कांग्रेस में शाामिल हुए पूर्व विधायक उमाशंकर सिंह अकेला, क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष

कांग्रेस में शाामिल हुए पूर्व विधायक उमाशंकर सिंह अकेला, क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष

संक्षेप: झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में आज कांग्रेस भवन, रांची में पलामू जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव और पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला अपने सैकड़ो समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है।

Fri, 31 Oct 2025 10:12 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में आज कांग्रेस भवन, रांची में पलामू जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव और पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला अपने सैकड़ो समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर विशेष रूप से कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने नये सदस्यों को कांग्रेस परिवार में माला पहनाकर और कांग्रेस का पट्टा देकर स्वागत किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि राहुल गांधी के संघर्षों और देश में वोट चोरी को रोकने के लिए अब लोग जागरूक हो रहे हैं, यह उसी का परिणाम है कि नये और बिछड़े लोग भी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और यह जुड़ाव राज्य को नई दिशा और दशा देगा और हम किसी भी किमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, अशोक चौधरी, रविन्द्र सिंह, राकेश सिन्हा, सतीश पॉल मुंजनी, अजय सिंह, अभिलाष साहु, राजन वर्मा आदि शामिल थे।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।