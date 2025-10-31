कांग्रेस में शाामिल हुए पूर्व विधायक उमाशंकर सिंह अकेला, क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष
संक्षेप: झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में आज कांग्रेस भवन, रांची में पलामू जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव और पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला अपने सैकड़ो समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में आज कांग्रेस भवन, रांची में पलामू जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव और पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला अपने सैकड़ो समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर विशेष रूप से कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने नये सदस्यों को कांग्रेस परिवार में माला पहनाकर और कांग्रेस का पट्टा देकर स्वागत किया।
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि राहुल गांधी के संघर्षों और देश में वोट चोरी को रोकने के लिए अब लोग जागरूक हो रहे हैं, यह उसी का परिणाम है कि नये और बिछड़े लोग भी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और यह जुड़ाव राज्य को नई दिशा और दशा देगा और हम किसी भी किमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, अशोक चौधरी, रविन्द्र सिंह, राकेश सिन्हा, सतीश पॉल मुंजनी, अजय सिंह, अभिलाष साहु, राजन वर्मा आदि शामिल थे।