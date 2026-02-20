पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी हिरासत में, क्या है वजह
बड़कागांव एसडीपीओ के नेतृत्व में केरेडारी थाने की पुलिस ने पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत सात लोगों को गुरुवार को हिरासत में लिया। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन और केरेडारी थानेदार ने इसकी पुष्टि की और बताया कि हिरासत में लेकर सभी से पूछताछ की जा रही है।
योगेंद्र साव करीब पौने दो माह से एनटीपीसी की चट्टी-बारियातू कोल परियोजना को लेकर समर्थकों के साथ धरना दे रहे थे। यह धरना मुआवजा, विस्थापन, पुनर्वास और स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग को लेकर चल रहा था। इधर, आंदोलन की वजह से बंद उत्खनन व परिवहन को प्रशासन की निगरानी में बुधवार से शुरू कराया गया था। सूचना पर रात में योगेंद्र साव ने आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई थी। इधर, गुरुवार दोपहर तीन बजे जैसे ही आंदोलनकारी माइंस को बंद कराने बढ़े, पुलिस ने योगेंद्र साव दंपति समेत 7 को हिरासत में ले लिया।
वहीं सूत्रों के मुताबिक, पुलिस की यह कार्रवाई धरना के दौरान योगेंद्र साव द्वारा ‘सेंदरा करने’ संबंधी बयान को आधार बना कर की गई है। पुलिस इस बयान को कानून-व्यवस्था की दृष्टि से गंभीर मान रही है। पुलिस ने योगेंद्र साव और निर्मला देवी के अलावा रामकुमार दुबे, कीर्तन राम व तीन अन्य महिलाओं को डिटेन किया है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने भी कोई जानकारी साझा नहीं की है।
धरना स्थल से लिए गए हिरासत में
केरेडारी थाना अंतर्गत पगार ओपी क्षेत्र के कर्बला गेट के पास धरना स्थल से गुरुवार को पुलिस ने पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव, पूर्व विधायक निर्मला देवी, रामकुमार दुबे, कीर्तन राम और तीन महिलाओं को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत 24 घंटे के लिए डिटेन किया। इस कार्रवाई का नेतृत्व बड़कागांव एसडीपीओ पवन कुमार कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान केरेडारी थाना प्रभारी विवेक कुमार, पगार ओपी प्रभारी दिनेश कुमार मंडल, सिकरी ओपी प्रभारी रामकुमार राम, बड़कागांव थाना प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्ता, डाड़ी ओपी प्रभारी सगेन मुर्मू सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
इधर, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व मंत्री के पुत्र सुमित कुमार समेत दर्जनों समर्थक देर शाम तक थाना परिसर में डटे रहे। अंबा प्रसाद ने बताया कि वे यह जानने के लिए थाने पहुंची हैं कि उनके माता–पिता समेत अन्य भू-रैयतों को किस वजह से थाने लाया गया है।
पिछले 48 दिनों से चल रहा है आंदोलन
उल्लेखनीय है कि योगेंद्र साव के नेतृत्व में बिरसा विस्थापन यूनियन के बैनर तले पिछले 48 दिनों से आंदोलन चल रहा था। इस दौरान कई बार पुलिस के साथ नोकझोंक की स्थिति भी बनी। बुधवार को पुलिस–प्रशासन की निगरानी में कोल माइंस का उत्खनन एवं प्रेषण (ट्रांसपोर्टिंग) शाम चार बजे से शुरू कराया गया था। देर रात योगेंद्र साव धरना स्थल पहुंचे और आंदोलन की रूपरेखा तय की। गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे जैसे ही आंदोलनकारी माइंस को बंद कराने के लिए धरना स्थल से आगे बढ़े, वैसे ही पुलिस बल ने हस्तक्षेप कर बलपूर्वक उन्हें हिरासत में ले लिया। योगेंद्र साव को डिटेंशन में लिए जाने के बाद धरना स्थल पर मौजूद अन्य आंदोलनकारी अपने-अपने घर लौट गए। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। समर्थकों और विरोधियों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
