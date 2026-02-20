Hindustan Hindi News
पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी हिरासत में, क्या है वजह

Feb 20, 2026 08:03 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
बड़कागांव एसडीपीओ के नेतृत्व में केरेडारी थाने की पुलिस ने पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत सात लोगों को गुरुवार को हिरासत में लिया। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन और केरेडारी थानेदार ने इसकी पुष्टि की और बताया कि हिरासत में लेकर सभी से पूछताछ की जा रही है।

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी हिरासत में, क्या है वजह

बड़कागांव एसडीपीओ के नेतृत्व में केरेडारी थाने की पुलिस ने पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत सात लोगों को गुरुवार को हिरासत में लिया। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन और केरेडारी थानेदार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हिरासत में लेकर सभी से पूछताछ की जा रही है। योगेंद्र साव करीब पौने दो माह से एनटीपीसी की चट्टी-बारियातू कोल परियोजना को लेकर समर्थकों के साथ धरना दे रहे थे। यह धरना मुआवजा, विस्थापन, पुनर्वास और स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग को लेकर चल रहा था। इधर, आंदोलन की वजह से बंद उत्खनन व परिवहन को प्रशासन की निगरानी में बुधवार से शुरू कराया गया था। सूचना पर रात में योगेंद्र साव ने आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई थी। इधर, गुरुवार दोपहर तीन बजे जैसे ही आंदोलनकारी माइंस को बंद कराने बढ़े, पुलिस ने योगेंद्र साव दंपति समेत 7 को हिरासत में ले लिया।

वहीं सूत्रों के मुताबिक, पुलिस की यह कार्रवाई धरना के दौरान योगेंद्र साव द्वारा ‘सेंदरा करने’ संबंधी बयान को आधार बना कर की गई है। पुलिस इस बयान को कानून-व्यवस्था की दृष्टि से गंभीर मान रही है। पुलिस ने योगेंद्र साव और निर्मला देवी के अलावा रामकुमार दुबे, कीर्तन राम व तीन अन्य महिलाओं को डिटेन किया है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने भी कोई जानकारी साझा नहीं की है।

धरना स्थल से लिए गए हिरासत में

केरेडारी थाना अंतर्गत पगार ओपी क्षेत्र के कर्बला गेट के पास धरना स्थल से गुरुवार को पुलिस ने पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव, पूर्व विधायक निर्मला देवी, रामकुमार दुबे, कीर्तन राम और तीन महिलाओं को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत 24 घंटे के लिए डिटेन किया। इस कार्रवाई का नेतृत्व बड़कागांव एसडीपीओ पवन कुमार कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान केरेडारी थाना प्रभारी विवेक कुमार, पगार ओपी प्रभारी दिनेश कुमार मंडल, सिकरी ओपी प्रभारी रामकुमार राम, बड़कागांव थाना प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्ता, डाड़ी ओपी प्रभारी सगेन मुर्मू सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।

इधर, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व मंत्री के पुत्र सुमित कुमार समेत दर्जनों समर्थक देर शाम तक थाना परिसर में डटे रहे। अंबा प्रसाद ने बताया कि वे यह जानने के लिए थाने पहुंची हैं कि उनके माता–पिता समेत अन्य भू-रैयतों को किस वजह से थाने लाया गया है।

पिछले 48 दिनों से चल रहा है आंदोलन

उल्लेखनीय है कि योगेंद्र साव के नेतृत्व में बिरसा विस्थापन यूनियन के बैनर तले पिछले 48 दिनों से आंदोलन चल रहा था। इस दौरान कई बार पुलिस के साथ नोकझोंक की स्थिति भी बनी। बुधवार को पुलिस–प्रशासन की निगरानी में कोल माइंस का उत्खनन एवं प्रेषण (ट्रांसपोर्टिंग) शाम चार बजे से शुरू कराया गया था। देर रात योगेंद्र साव धरना स्थल पहुंचे और आंदोलन की रूपरेखा तय की। गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे जैसे ही आंदोलनकारी माइंस को बंद कराने के लिए धरना स्थल से आगे बढ़े, वैसे ही पुलिस बल ने हस्तक्षेप कर बलपूर्वक उन्हें हिरासत में ले लिया। योगेंद्र साव को डिटेंशन में लिए जाने के बाद धरना स्थल पर मौजूद अन्य आंदोलनकारी अपने-अपने घर लौट गए। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। समर्थकों और विरोधियों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
