Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पूर्व CM चंपाई सोरेन पोते का कुल्लू में निधन, स्केटिंग करने के दौरान बिगड़ी थी तबीयत

Feb 25, 2026 12:50 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, कुल्लू
share Share
Follow Us on

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते का कुल्लू में निधन हो गया। वीर सोरेन हिमाचल प्रदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। दोस्तों के साथ कूल्लू घूमने गए थे। आइस स्केटिंग के बाद तबीयत खराब हुई और उनका निधन हो गया।

पूर्व CM चंपाई सोरेन पोते का कुल्लू में निधन, स्केटिंग करने के दौरान बिगड़ी थी तबीयत

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते और बाबूलाल सोरेन के पुत्र वीर सोरेन(19) की हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में निधन हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कुल्लू रवाना हो गए हैं। उनके साथ पुत्र सिमल सोरेन, बबलू सोरेन समेत परिवार के कई सदस्य देर रात रांची से हवाई मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।

इस घटना से सोरेन परिवार में शोक की लहर फैल गई है। बताया गया कि मंगलवार को चंपाई सोरेन के पैतृक गांव जिलिंगोड़ा में जाहेर थान पर बाहा पर्व का आयोजन किया था। इस दुखद घटना के बाद कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार वीर सोरेन बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था। मंगलवार को वे अपने दोस्तों के साथ कुल्लू घूमने गए थे। बताया जा रहा है कि बर्फ में स्केटिंग करने के बाद होटल लौटने पर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई।

ये भी पढ़ें:बचपन में पिता चले गए, एयर एंबुलेंस हादसे में पटना के पारामेडिकल कर्मी की मौत
ये भी पढ़ें:झारखंड में दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर, आंधी-तूफान के साथ जमकर हुई बारिश
ये भी पढ़ें:झारखंड बजट में रांची के लिए बंपर ऐलान, सरकार ने की 14 बड़ी घोषणाएं; देखें लिस्ट
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Himachal Pradesh News Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।