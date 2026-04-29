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झारखंड के जंगल में माओवादियों से मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा कोल्हान; हाई अलर्ट

Apr 29, 2026 12:36 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हान रिजर्व वन क्षेत्र के टोंटो के रूटागुटू का घना जंगल बुधवार तड़के गोलियों की आवाज से गूंज उठा। कोबरा 209 बटालियन के जवान सर्च ऑपरेशन पर निकले थे, तभी पहले से घात लगाए माओवादियों से उनका आमना-सामना हो गया।

झारखंड के जंगल में माओवादियों से मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा कोल्हान; हाई अलर्ट

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हान रिजर्व वन क्षेत्र के टोंटो के रूटागुटू का घना जंगल बुधवार तड़के गोलियों की आवाज से गूंज उठा। कोबरा 209 बटालियन के जवान सर्च ऑपरेशन पर निकले थे, तभी पहले से घात लगाए माओवादियों से उनका आमना-सामना हो गया। इसके बाद दोनों ओर से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई।

जानकारी के अनुसार सुबह करीब साढ़े चार बजे मुठभेड़ शुरू हुई, जो कुछ समय तक रुक-रुक कर चलती रही। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा बल पिछले दो दिनों से गोइलकेरा थाना क्षेत्र के बोरोई और तूनबेड़ा इलाके में सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे थे। जवानों की गतिविधियों पर नजर रख रहे माओवादी आखिरकार रूटागुटू के जंगलों में सामने आ गए, जिसके बाद सीधा टकराव शुरू हो गया।

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एसपी अमित रेणु ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए कहा कि ऑपरेशन अभी जारी है और जवान पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में गोइलकेरा क्षेत्र में पूर्व माओवादी रमेश चाम्पिया की हत्या के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया था। खुफिया एजेंसियों को संकेत मिल रहे थे कि माओवादी फिर से सक्रिय होकर सारंडा और कोल्हान के जंगलों में पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

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सूत्रों के अनुसार माओवादी नेता मिसिर बेसरा के नेतृत्व में संगठन छोटे-छोटे समूहों में सक्रिय है और छापामार रणनीति अपनाकर सुरक्षा बलों को चुनौती दे रहा है। फिलहाल, पूरे कोल्हान और सारंडा क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ड्रोन, ट्रैकिंग टीम और अतिरिक्त फोर्स की मदद से निगरानी बढ़ा दी गई है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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