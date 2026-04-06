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रामगढ़ में जमकर हुई गोलीबारी, पुलिस एनकाउंटर में राहुल दुबे गैंग का एक बदमाश घायल

Apr 06, 2026 08:13 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रामगढ़
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झारखंड के रामगढ़ जिले में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। मिली जानाकारी के अनुसार, रामगढ़ के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह राहुल दुबे गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें एक बदमाश घायल हो गया।

रामगढ़ में जमकर हुई गोलीबारी, पुलिस एनकाउंटर में राहुल दुबे गैंग का एक बदमाश घायल

झारखंड के रामगढ़ जिले में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। मिली जानाकारी के अनुसार, रामगढ़ के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह राहुल दुबे गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई।इसमें पुलिस की गोली से गिरोह का अपराधी सनी सिंह घायल हो गया। जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है।

राहुल दुबे गैंग के खिलाफ SIT का गठन

राहुल दुबे गिरोह के अपराधियों के खिलाफ छापामारी करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। टीम लगातार छापामारी कर रही थी। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली कि राहुल दुबे गिरोह के सक्रिय सदस्य सनी सिंह भुरकुंडा क्षेत्र में घूम कर अपने गिरोह के साथ मिलकर दोबारा इस क्षेत्र में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने में जुटा है।

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पुलिस की गाड़ी देखते ही फायरिंग

सूचना मिलने पर भूरकुंडा और पतरातू क्षेत्र में सघन छापारी टीम ने शुरू की। इसी क्रम में सूचना मिली कि भुरकुंडा स्थित दुमहान मंदिर के पास एक व्यक्ति है जिसकी गतिविधि संदिग्ध है। सूचना पर भूरकुंडा क्षेत्र अंतर्गत दुमुहाना मंदिर के पास तलाशी और छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में अपराधियों ने पुलिस कि गाड़ी देखते ही पुलिस को टारगेट कर फायरिंग करने लगा। जिससे थाना प्रभारी पतरातू की गाड़ी का शीशा और बम्फर में गोली लगी।

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बाल-बाल बचे थाना प्रभारी

अपराधियों के साथ फायरिंग में थाना प्रभारी भी बाल-बाल बच गए। इस दौरान जवाबी करवाई में फायरिंग करने वाले अपराधी के दाहिने पैर मे गोली लगी। जिससे वह जख़्मी होकर गिर गया। उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सनी सिंह ग्राम रैलीगढ़ा निवासी बताया। घायल अपराधी को घटनास्थल पर ही बैण्डज पट्टी कर जख्मी हालत में तुरंत सीसीएल अस्पताल भुरकुंडा भेजा गया एल। घटना स्थल पर सनी सिंह का 2 देसी पिस्तौल एक मोबाइल, एक लेदर बैग गिरा पड़ा मिला है।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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