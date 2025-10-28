Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़encounter in jamshedpur police arrested gangster
झारखंड में एनकाउंटर, गैंगस्टर को पुलिस ने मरा दी गोली

झारखंड में एनकाउंटर, गैंगस्टर को पुलिस ने मरा दी गोली

संक्षेप: झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस ने एनकाउंटर किया है। जमशेदपुर पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। वो जमशेदपुर में हुई फायरिंग में शामिल था।

Tue, 28 Oct 2025 03:01 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस ने एनकाउंटर किया है। जमशेदपुर पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किया गया गैंगस्टर 10 अक्टूबर को प्रिंस खान के कहने पर सीतारामडेरा इलाके में बिजनेसमैन हरिओम सिंह के घर पर फायरिंग करने में शामिल था।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान गोपाल के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी गोपाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के दाहिने पैर में चोट लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। एसपी सिटी कुमार शिवाशीष ने कहा कि आरोपी अब खतरे से बाहर है।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि एक टिप मिली थी कि व्यापारी के घर पर फायरिंग करने वाला गोपाल सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के एक इलाके में मौजूद है। पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू किया और आरोपी की घेराबंदी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को देखने के बाद आरोपी ने दो राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की तो एक गोली गोपाल के पैर में लगी। गोली लगने के बाद आरोपी वहीं गिर गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।