झारखंड में एनकाउंटर, गैंगस्टर को पुलिस ने मरा दी गोली

संक्षेप: झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस ने एनकाउंटर किया है। जमशेदपुर पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। वो जमशेदपुर में हुई फायरिंग में शामिल था।

झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस ने एनकाउंटर किया है। जमशेदपुर पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किया गया गैंगस्टर 10 अक्टूबर को प्रिंस खान के कहने पर सीतारामडेरा इलाके में बिजनेसमैन हरिओम सिंह के घर पर फायरिंग करने में शामिल था।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान गोपाल के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी गोपाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के दाहिने पैर में चोट लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। एसपी सिटी कुमार शिवाशीष ने कहा कि आरोपी अब खतरे से बाहर है।