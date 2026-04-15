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गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा सारंडा, सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़; जवान को लगी गोली

Apr 15, 2026 02:43 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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पश्चिम सिंहभूम के सारंडा जंगल में एक बार फिर सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। बुधवार सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और नक्सली आमने-सामने आ गए, जिसके बाद दोनों ओर से रुक-रुक कर फायरिंग जारी है। एक जवान को गोली लगी है।

गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा सारंडा, सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़; जवान को लगी गोली

पश्चिम सिंहभूम के सारंडा जंगल में एक बार फिर सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। बुधवार सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और नक्सली आमने-सामने आ गए, जिसके बाद दोनों ओर से रुक-रुक कर फायरिंग जारी है।

खबर है कि यह मुठभेड़ एक करोड़ के इनामी माओवादी नेता मिसिर बेसरा के दस्ते के साथ हो रही है। सुरक्षाबलों को सूचना थी कि नक्सली संगठन इस इलाके में सक्रिय हैं और लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं। इसी आधार पर सीआरपीएफ कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी।मुठभेड़ के दौरान एक जवान को गोली लगने की सूचना है, जिसे एयरलिफ्ट कर रांची ले जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, अबतक पुष्टि नहीं हुई है।

घायल जवान को किया जा रहा एयरलिफ्ट

इस एनकाउंटर में एक जवान घायल हैं। घायल जवान का नाम जीतेन्द्र कुमार राय है और वह कोबरा 205 बटालियन का जवान है। उसके पैर में गोली लगने की सूचना है। उसे रांची एयरलिफ्ट किया जा रहा है।

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अचानक शुरू हुई फायरिंग

सुरक्षाबल के जवानों से घिरता देख नक्सलियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों ओर से हो रही गोलीबारी से जंगल क्षेत्र के गांवों में दहशत का माहौल है। सूत्रों की माने तो मुठभेड़ में एक दो नक्सली मारे गए हैं, पर अबतक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जिले के एसपी अमित रेणू ने बताया कि कोबरा जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों की ओर से रुक रुककर फायरिंग की जा रही है, जिसका सुरक्षा बल के जवान जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही विस्तृत जानकारी सामने आ पाएगी। फिलहाल, पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।

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बता दें कि पिछले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ और झारखंड में कई नक्सलियों को एनकाउंटर में ढर कर दिया गया। इस दौरान कई नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। मार्च में नक्सलवाद को खत्म करने का टार्गेट हद तक पूरा हुआ है, लेकिन पूरी तरह नहीं खत्म हुआ है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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