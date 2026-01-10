झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक! 5 और को कुचलकर मार डाला

संक्षेप: झारखंड में हाथियों का उपद्रव थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार रात और शुक्रवार की सुबह अलग-अलग जिलों में जंगली हाथियों ने 5 और लोगों की जान ले ली है।

झारखंड में हाथियों का उपद्रव थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार रात और शुक्रवार की सुबह अलग-अलग जिलों में जंगली हाथियों ने 5 और लोगों की जान ले ली। मृतकों में हजारीबाग में एक, प. सिंहभूम में तीन और गढ़वा जिले की एक शामिल है। हजारीबाग में दो दिन में दूसरी मौत है।

गौरतलब है कि हाथी पिछले नौ दिनों में कोल्हान और चाईबासा वन प्रमंडल में 20 लोगों की जान ले चुका है। वहां एक ही दंतैल हाथी यमराज बना घूम रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि झुंड में लड़ाई या फिर जंगल में उत्पात मचाने के दौरान उसका एक दांत टूटा गया है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सारेन ने पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों के हमले को लेकर पीसीसीएफ से रिपोर्ट मांगी है।