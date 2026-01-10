झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक! 5 और को कुचलकर मार डाला
झारखंड में हाथियों का उपद्रव थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार रात और शुक्रवार की सुबह अलग-अलग जिलों में जंगली हाथियों ने 5 और लोगों की जान ले ली है।
मृतकों में हजारीबाग में एक, प. सिंहभूम में तीन और गढ़वा जिले की एक शामिल है। हजारीबाग में दो दिन में दूसरी मौत है।
गौरतलब है कि हाथी पिछले नौ दिनों में कोल्हान और चाईबासा वन प्रमंडल में 20 लोगों की जान ले चुका है। वहां एक ही दंतैल हाथी यमराज बना घूम रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि झुंड में लड़ाई या फिर जंगल में उत्पात मचाने के दौरान उसका एक दांत टूटा गया है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सारेन ने पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों के हमले को लेकर पीसीसीएफ से रिपोर्ट मांगी है।
हजारीबाग-गढ़वा में एक-एक, प. सिंहभूम में 3 की मौत
हजारीबाग के कटकमदाग के बनहा में शुक्रवार सुबह हाथी ने अधेड़ किसान गणेश गोप को मार डाला। वहीं गुरुवार की देर रात गढ़वा के चिनिया स्थित चिरका में 50 वर्षीया महिला गीता देवी को मार डाला। उधर, प. सिंहभूम के मझगांव के तिलोकुटी गांव में शुक्रवार की सुबह दामोदर कुल्डी (18 वर्ष) को मार डाला। वहीं दामोदर को देखने गए बेनीसागर के प्रकाश दास उर्फ मालुवा (40 वर्ष) को भी हाथी ने मार डाला। उधर, तिलोकटी में पश्चिम बंगाल से आयी रेस्क्यू टीम का सदस्य सुखलाल बेसरा (58 वर्ष), जो हाथी के हमले में घायल हुआ था, उसकी भी देर रात मौत हो गई।