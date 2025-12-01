Hindustan Hindi News
हाथियों के उत्पात पर कसेगी नकेल, इस तरीके से गांव में होगी गजानन की नो एंट्री

संक्षेप:

रामनगर में पिछले सप्ताह में करीब एक किमी तक सोलर फेंसिंग का काम पूरा कर लिया। सोलर फेंसिंग से जंगली हाथियों का गांव में प्रवेश रुकेगा। सोलर फेंसिंग के जरिए गांव के बाहर सौर ऊर्जा से प्रभावित 12 वोल्ट का तार बिछाया जा रहा है, जिसमें बिजली प्रभावित रहेगी।

Mon, 1 Dec 2025 07:55 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, चांडिल
चांडिल में वन विभाग ने जानमाल का नुकसान और उत्पात रोकने के लिए चांडिल अनुमंडल क्षेत्र स्थित हाथी प्रभावित गांवों के बाहरी हिस्सों में सोलर फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया है। विभाग ने नीमडीह प्रखंड के रामनगर गांव से इस योजना की शुरुआत की।

रामनगर में पिछले सप्ताह में करीब एक किमी तक सोलर फेंसिंग का काम पूरा कर लिया। सोलर फेंसिंग से जंगली हाथियों का गांव में प्रवेश रुकेगा। सोलर फेंसिंग के जरिए गांव के बाहर सौर ऊर्जा से प्रभावित 12 वोल्ट का तार बिछाया जा रहा है, जिसमें बिजली प्रभावित रहेगी। इसके संपर्क में आने पर हाथियों को हल्का सा झटका महसूस होगा। इससे उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। हल्का झटका लगने के बाद हाथी जंगल की ओर चले जाएंगे।

आने वाले समय में कुकड़ू प्रखंड के सिरुम, नीमडीह प्रखंड के रामनगर, लाकड़ी, बुरुडीह एवं गुंडा ईचागढ़ प्रखंड के सालगाडीह, पिलीद, कुटाम, चांडिल प्रखंड के रसुनिया, हाथीनादा और कांगलाटांड में सोलर फेंसिंग करने की वन विभाग की योजना है। इससे ग्रामीणों को उत्पात से काफी राहत मिलेगी। शशिप्रकाश रंजन, रेंजर, चांडिल ने कहा कि सोलर फेंसिंग से हाथियों को कोई नुकसान नहीं होगा। अनुमंडल क्षेत्र स्थित हाथी प्रभावित गांवों में फेंसिंग लगाने की योजना है। रामनगर में फेंसिंग की जा रही है।

