हाथियों के उत्पात पर कसेगी नकेल, इस तरीके से गांव में होगी गजानन की नो एंट्री

चांडिल में वन विभाग ने जानमाल का नुकसान और उत्पात रोकने के लिए चांडिल अनुमंडल क्षेत्र स्थित हाथी प्रभावित गांवों के बाहरी हिस्सों में सोलर फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया है। विभाग ने नीमडीह प्रखंड के रामनगर गांव से इस योजना की शुरुआत की।

रामनगर में पिछले सप्ताह में करीब एक किमी तक सोलर फेंसिंग का काम पूरा कर लिया। सोलर फेंसिंग से जंगली हाथियों का गांव में प्रवेश रुकेगा। सोलर फेंसिंग के जरिए गांव के बाहर सौर ऊर्जा से प्रभावित 12 वोल्ट का तार बिछाया जा रहा है, जिसमें बिजली प्रभावित रहेगी। इसके संपर्क में आने पर हाथियों को हल्का सा झटका महसूस होगा। इससे उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। हल्का झटका लगने के बाद हाथी जंगल की ओर चले जाएंगे।