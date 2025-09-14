elephant theft in palamu mahawat is also absconding पलामू में चोरी हो गया हाथी, महावत भी गायब; FIR दर्ज, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़elephant theft in palamu mahawat is also absconding

पलामू में चोरी हो गया हाथी, महावत भी गायब; FIR दर्ज

झारखंड के पलामू में एक हाथी ही चोरी हो गया। हाथी के साथ हाथी की देखभाल करने वाला महावत भी गायब है। हाथी के मालिक ने महावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, पलामूSun, 14 Sep 2025 07:04 AM
share Share
Follow Us on
पलामू में चोरी हो गया हाथी, महावत भी गायब; FIR दर्ज

झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के जोरकट गांव से एक हथिनी चोरी हो गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहनेवाले नरेंद्र कुमार शुक्ला ने शनिवार को सदर थाने में संबंधित महावत के खिलाफ हाथी के साथ लापता होने की एफआईआर दर्ज कराई है। पलामू की एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि प्राथमिकी के अनुसार, नरेंद्र कुमार शुक्ला के पास हाथी रखने का लाइसेंस है।

उन्होंने 11 अगस्त को हथिनी को रांची भेजा था। लौटने के क्रम में पलामू के जोरकट के पास नरेंद्र ने उस हथिनी को दो महावत के हवाले कर यह कहते हुए मिर्जापुर लौट गए थे कि आपलोग हथिनी के साथ मिर्जापुर पहुंचें। जब महावत हथिनी को लेकर मिर्जापुर नहीं पहुंचा, तब उन्होंने खोजबीन शुरू की। कोई जानकारी नहीं मिलने पर नरेंद्र ने शनिवार को मेदिनीनगर सदर थाने में प्राथमिकी कराई। पुलिस ने प्राथमिकी के आधार पर हथिनी और उसके महावत की खोजबीन शुरू कर दी है। मेदिनीनगर के एसडीपीओ मणि भूषण प्रसाद ने बताया कि हाथिनी के पालक नरेंद्र कुमार शुक्ला ने प्रारंभिक पूछताछ के बताया है कि चारे की कमी के कारण हाथी को लेकर झारखंड के गांव में महावत के साथ आए थे। मेदिनीनगर सदर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि आवेदन के अनुसार, नरेंद्र को अपने क्षेत्र के एक महावत से हथिनी जिम्मेनामा पर मिली थी। मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी गई है।

मेरे परिवार में हाथी पालने की परंपरा रही है: नरेंद्र

यूपी के मिर्जापुर निवासी हाथी पालक नरेंद्र शुक्ला ने बातचीत में कहा कि मेरे परिवार में हाथी पालने की परंपरा रही है। यह पूजा-पाठ में काम आता है। उनके रिश्तेदार ने इस हाथी को असम से प्राप्त किया था। उस रिश्तेदार से नरेंद्र ने करीब एक साल पहले हाथी को प्राप्त किया था। उनके महावत और एक अन्य व्यक्ति ने हाथी को गायब कर दिया है। इधर, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के पूर्व सदस्य डॉ डीएस श्रीवास्तव ने बताया कि हाथी की खरीद-बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। जिन्हें पूर्व में हाथी पालने का लाइसेंस प्राप्त है, उसमें भी प्रावधान को कड़ा किया गया है। हाथी की बिक्री भारतीय बाजार में 50 लाख रुपये तक में होती थी। वर्तमान में इसकी बिक्री प्रतिबंधित हो जाने और पालने में परेशानी के कारण महावत के जिम्मे उसके मालिक हाथियों को छोड़ देते हैं। महावत हाथी को छोड़कर भाग भी जाते हैं। इस कारण ऐसे हाथियों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाया गया है।