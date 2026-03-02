Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रांची के रातू में हाथी का तांडव; एक को कुचल कर मार डाला, 2 की हालत नाजुक

Mar 03, 2026 12:25 am ISTKrishna Bihari Singh भाषा, रांची
share Share
Follow Us on

रांची से सटे रातू थाना क्षेत्र के चितरकोटा बड़का टोली में सोमवार को हाथी के हमले में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हमले में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इस दौरान पूरे इलाके में घंटों अफरातफरी मची रही।

रांची के रातू में हाथी का तांडव; एक को कुचल कर मार डाला, 2 की हालत नाजुक

रांची के पास रातू थाना क्षेत्र के चितरकोटा बड़का टोली में एक हाथी ने भारी आतंक मचाया जिससे अफरातफरी का माहौल रहा। सोमवार सुबह शराब के नशे में एक युवक ने हाथी को ललकारा जिसके बाद हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला। इस हमले में दो अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें एक महिला शामिल थी। हाथी कई घंटों तक घायल महिला के पास खड़ा रहा जिसे बाद में ग्रामीणों ने साहस दिखाकर रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया।

ललकारने पर हाथी ने किया हमला

चश्मदीदों के मुताबिक, सुबह करीब पांच बजे एक हाथी गांव में घुस आया जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच करीब आठ बजे शराब के नशे में धुत सुबोध खलखो हाथी के पास जाकर उसे ललकारने लगा। लोगों के रोकने के बावजूद वह नहीं माना। हाथी ने उस पर हमला करके उसे कुचल दिया। सूचना मिलते ही रातू थाना प्रभारी रामनारायण सिंह पहुंचे और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया।

महिला को भी कुचला

रातू के अंचलाधिकारी रवि कुमार ने मृतक सुबोध खलखो के परिवार को आपदा राहत कोष से तुरंत 25 हजार रुपये की सहायता दी और नियमों के अनुसार उन्हें कुल 4 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। सोमवार सुबह ही हाथी ने चितरकोटा निवासी रौशन खलखो पर हमला कर उनका पैर तोड़ दिया था जिनका अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। शाम करीब चार बजे लहना की रहने वाली 35 वर्षीय मालती देवी को हाथी ने कुचल दिया।

कड़ी मेहनत से बची जान

हाथी के हमले में मालती देवी गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गईं और हमले के बाद हाथी कई घंटों तक महिला के पास ही खड़ा रहा जिस वजह से कोई भी उसके पास नहीं जा सका। पुलिस ने भी ग्रामीणों को वहां जाने से मना कर दिया। आखिरकार ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और ड्रोन कैमरे से हालात को देखा। मौका मिलते ही उन्होंने महिला को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। उसे तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों की कड़ी मेहनत से उसकी जान बच गई।

हाथी के बच्चे को बचाया

वहीं झारखंड के खूंटी जिले में सोमवार को एक हाथी का बच्चा 20 फुट गहरे कुएं में गिर गया जिसे तीन घंटे की मेहनत के बाद बचा लिया गया। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सदर थाना क्षेत्र के सेरेंगडीह गांव में दोपहर के समय हुई। खूंटी के वन अधिकारी दिलीप कुमार यादव ने बताया कि करीब तीन घंटे के बचाव अभियान के बाद हाथी को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

ये भी पढ़ें:एकबार फिर से आया हाथियों का झुंड, मक्के की फसल रौंदी, घर तोड़ा; ग्रामीणों में दहशत।
ये भी पढ़ें:लुगाहारा गांव में 6 जंगली हाथियों ने खेतों में लगाई सब्जी की फसल को किया नष्ट
ये भी पढ़ें:गोमिया में जंगली हाथी ने घर में घुस ग्रामीण को मारा, पत्नी व बच्चे ने भागकर बचाई जान
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।