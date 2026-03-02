रांची के रातू में हाथी का तांडव; एक को कुचल कर मार डाला, 2 की हालत नाजुक
रांची से सटे रातू थाना क्षेत्र के चितरकोटा बड़का टोली में सोमवार को हाथी के हमले में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हमले में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इस दौरान पूरे इलाके में घंटों अफरातफरी मची रही।
रांची के पास रातू थाना क्षेत्र के चितरकोटा बड़का टोली में एक हाथी ने भारी आतंक मचाया जिससे अफरातफरी का माहौल रहा। सोमवार सुबह शराब के नशे में एक युवक ने हाथी को ललकारा जिसके बाद हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला। इस हमले में दो अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें एक महिला शामिल थी। हाथी कई घंटों तक घायल महिला के पास खड़ा रहा जिसे बाद में ग्रामीणों ने साहस दिखाकर रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया।
ललकारने पर हाथी ने किया हमला
चश्मदीदों के मुताबिक, सुबह करीब पांच बजे एक हाथी गांव में घुस आया जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच करीब आठ बजे शराब के नशे में धुत सुबोध खलखो हाथी के पास जाकर उसे ललकारने लगा। लोगों के रोकने के बावजूद वह नहीं माना। हाथी ने उस पर हमला करके उसे कुचल दिया। सूचना मिलते ही रातू थाना प्रभारी रामनारायण सिंह पहुंचे और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया।
महिला को भी कुचला
रातू के अंचलाधिकारी रवि कुमार ने मृतक सुबोध खलखो के परिवार को आपदा राहत कोष से तुरंत 25 हजार रुपये की सहायता दी और नियमों के अनुसार उन्हें कुल 4 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। सोमवार सुबह ही हाथी ने चितरकोटा निवासी रौशन खलखो पर हमला कर उनका पैर तोड़ दिया था जिनका अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। शाम करीब चार बजे लहना की रहने वाली 35 वर्षीय मालती देवी को हाथी ने कुचल दिया।
कड़ी मेहनत से बची जान
हाथी के हमले में मालती देवी गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गईं और हमले के बाद हाथी कई घंटों तक महिला के पास ही खड़ा रहा जिस वजह से कोई भी उसके पास नहीं जा सका। पुलिस ने भी ग्रामीणों को वहां जाने से मना कर दिया। आखिरकार ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और ड्रोन कैमरे से हालात को देखा। मौका मिलते ही उन्होंने महिला को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। उसे तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों की कड़ी मेहनत से उसकी जान बच गई।
हाथी के बच्चे को बचाया
वहीं झारखंड के खूंटी जिले में सोमवार को एक हाथी का बच्चा 20 फुट गहरे कुएं में गिर गया जिसे तीन घंटे की मेहनत के बाद बचा लिया गया। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सदर थाना क्षेत्र के सेरेंगडीह गांव में दोपहर के समय हुई। खूंटी के वन अधिकारी दिलीप कुमार यादव ने बताया कि करीब तीन घंटे के बचाव अभियान के बाद हाथी को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
