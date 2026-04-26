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झारखंड में हाथियों का आतंक! चांडिल में मां-बेटी को कुचलकर मार डाला

Apr 26, 2026 07:20 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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ईचागढ़ की सोड़ो पंचायत के हाड़ात गांव में शुक्रवार को हाथी की चपेट में आने से मां-बेटी की मौत के बाद शनिवार को सन्नाटा पसरा रहा। ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश है। लोगों ने घटना के बाद मौके पर पहुंचे विभागीय अधिकारियों से हाथियो से सुरक्षा की गुहार लगाई है।

झारखंड में हाथियों का आतंक! चांडिल में मां-बेटी को कुचलकर मार डाला

ईचागढ़ की सोड़ो पंचायत के हाड़ात गांव में शुक्रवार को हाथी की चपेट में आने से मां-बेटी की मौत के बाद शनिवार को सन्नाटा पसरा रहा। ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति रोष है। लोगों ने घटना के बाद मौके पर पहुंचे विभागीय अधिकारियों से हाथियो से सुरक्षा की गुहार लगाई है।

चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली हाथी ने इस साल चार महीने में तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि हाथी के हमले में आधा दर्जन लोग घायल हो चुके है। गत 11 अप्रैल को जंगली हाथी ने कुकड़ू प्रखंड के सापारूम में 55 वर्षीय व्यक्ति राधा तांती को पटक कर मार डाला था। 11 अप्रैल की देर रात उसी हाथी ने सापारूम में बुजुर्ग राधा तांती को भी मार डाला था। वन विभाग के अधिकारी एमजीएम में इलाजरत मोहनलाल महतो एवं संतुला महतो से मिले तथा उनका हालचाल जाना तथा घायलों को 10-10 हजार रुपये इलाज के लिए दिये गये। अधिकारियों ने कहा कि जरूरत पड़ने पर इलाज के लिए और भी राशि दी जायेगी। जंगली हाथी के हमले में मां -बेटी की मौत होने की घटना के बाद हाड़ात गांव में सन्नाटा पसर गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों से सुरक्षा की मांग की है। इस संबंध में डीएफओ, दलमा वन अभयारण्य सबा आलम अंसारी ने बताया कि जंगली हाथी ने मां-बेटी को मार डाला है तथा तीन को घायल कर दिया है। दो का एमजीएम में इलाज चल रहा है। फिलहाल हाथी प्रभावित क्षेत्र में ड्राइव टीम रहेगी। उन्हें हाथी को जंगल में भेजने के लिए लगाया गया है।

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प्रभारी रेंजर के भरोसे चांडिल वन क्षेत्र

चांडिल अनुमंडल क्षेत्र जंगली हाथियों के उत्पात के बावजूद यहां का कामकाज प्रभारी रेंजर के हाथ में है। विमद कुमार चांडिल एवं घाटशिला के अलावा सात अन्य क्षेत्र के भी अतिरिक्त प्रभार में है। सात वन क्षेत्र के प्रभार में रहने के कारण वे ज्यादातर चांडिल क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पाते है।

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गमगीन माहौल में मां-बेटी का हुआ अंतिम संस्कार

हाथी के हमले में मारे गए मां और बेटी का शव जैसे ही हड़ात गांव पहुंचा। गांव में चीख पुकार मच गई। देर शाम गांव के पास ही महिला चाइना देवी का दाह संस्कार कर दिया गया। बेटी के शव को दफना दिया गया। इस दौरान ग्रामीण मौजूद थे। घटना के बाद ग्रामीणों की आंखों में गम और गुस्सा था। कई घरों में चूल्हा नहीं जला।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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