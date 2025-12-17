रामगढ़ में हाथी का आतंक! 4 लोगों को पटककर मार डाला
रामगढ़ के घाटो थाना क्षेत्र के आरा सारूबेड़ा में मंगलवार को मतवाला हाथी ने दो महिलाओं समेत चार लोगों को पटककर मार डाला। इनमें एक सीसीएल का सुरक्षाकर्मी भी शामिल है। पहली घटना दोपहर 2.15 की है, जहां हाथी ने इचाकडीह निवासी स्व बुधन रजवार के 32 वर्षीय पुत्र अमित कुमार को पटक कर मार डाला। वह सारूबेड़ा सीसीएल परियोजना में सुरक्षाकर्मी था। वहीं दूसरी घटना रात 10.30 बजे की है। जब रामगढ़ से घाटो की ओर बाइक से जा रहे व्यक्ति को हाथी ने पटक कर मार डाला।
मृतक अमूल महतो गिद्दी प्रखंड स्थित डाड़ी का रहने वाला था। वन विभाग और पुलिस ने बताया कि दो मृत महिलाओं में एक वेस्ट बोकारो निवासी महावीर मांझी की पत्नी पार्वती देवी थीं, जबकि दूसरी महिला सावित्री देवी आरा कोलियरी निवासी स्व. लखन करमाली की पत्नी थी। अमित के परिजनों ने बताया कि उसकी शादी तय थी। वन विभाग ने बताया कि एक ही हाथी ने घटना को अंजाम दिया।
प्रखंड के जिदू, हेसलाबेड़ा और कोयनारडीह गांव में झुंड से बिछड़े हाथी ने खूब उत्पात मचाया। वहीं हमला कर एक मजदूर को मार डाला और एक नाबालिग तथा एक बुजुर्ग को घायल कर दिया। घटना मंगलवार की तड़के 5:30 बजे की है। मृतक 40 वर्षीय शनिचरवा मुंडा जिदू बेलटोली का निवासी था।
घायलों में अनगड़ा थाना क्षेत्र के हेसलाबेड़ा चट्टानटोली की नाबालिग रवीना कुमारी और कोयनारडीह निवासी वृद्ध कमल महतो शामिल है। शनिचरवा मुंडा मंगलवार की तड़के खलिहान जा रहा था, अंधेरा होने से वह रास्ते में हाथी को देख नहीं सका और हाथी ने उसे पटककर घायल कर दिया। रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से आधा घंटे पहले पांच बजे हेसलाबेड़ा सोमा भोगता की पुत्री रवीना कुमारी मॉर्निंग वाक पर निकली थी रास्ते में हाथी ने उस पर हमला कर दिया।
रवीना का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं मंगलवार की दोपहर दो बजे कोयनारडीह निवासी वृद्ध कमल महतो को हाथी ने पटककर घायल किया। वनपाल नितिन गुप्ता ने उसे इलाज के लिए जोन्हा अस्पताल भेजा। उन्होंने वन विभाग की ओर से मृतक शनिचरवा की पुत्री को मुआवजे की राशि का 25 हजार रुपये सौंपा है।
शेष राशि 3,75,000 रुपये कागजी कार्रवाई के बाद दिया जाएगा। इधर, रवीना के परिजन को तत्काल 5000 रुपये उपलब्ध कराया है। इसके बाद ग्रामीणों ने हाथी को कोयनारडीह जंगल की ओर भगा दिया।