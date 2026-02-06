बोकारो में हाथियों का आतंक! एक ही परिवार के तीन को कुचलकर मार डाला
झारखंड में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। बोकारो के गोमिया स्थित महुआटांड़ थाना क्षेत्र के बड़कीपुन्नू के करमाली टोला में जंगली हाथियों ने बुधवार की देर रात करीब साढ़े तीन बजे एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचल कर मार डाला।
झारखंड में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। बोकारो के गोमिया स्थित महुआटांड़ थाना क्षेत्र के बड़कीपुन्नू के करमाली टोला में जंगली हाथियों ने बुधवार की देर रात करीब साढ़े तीन बजे एक ही परिवार के तीन लोगों को कुचल कर मार डाला। मृतकों में 65 वर्षीय गांगू करमाली, उनकी पत्नी 62 वर्षीया कमली देवी और बड़ी भाभी 65 वर्षीया भगिया देवी शामिल हैं।
हाथियों ने इसी टोले में रितु करमाली की पत्नी करमी देवी और पिंटू करमाली की पत्नी अनुजा देवी भी घायल हो गई। हाथियों के झुंड ने गांव में घुस कर पहले एक घर को तोड़कर अनाज खाने की कोशिश की। शीट के कमरे का दरवाजा तोड़ा तो सामने बुजुर्ग दंपती सो रहे थे। ऐसे में कमली देवी को सूंड से पकड़ लिया और अपनी चपेट में ले लिया। जब उनके पति गांगू करमाली ने जान बचाकर भागने की कोशिश की, तब उसे भी चपेट में ले लिया। इसके बाद हाथियों ने बगल के घर में गांगू के बड़े भाई गणेश करमाली की पत्नी भगिया देवी को कुचल कर मार डाला। गणेश करमाली ने भागकर जान बचाई।
25-25 हजार मिला मुआवजा
तीन लोगों को कुचलने के बाद हाथियों ने दो और घरों की दो महिलाएं को घायल कर दिया। इसके बाद हाथियों ने महुआटांड़ के गांगपुर गांव में प्रकाश साव, कृष्णा साव और गणेश साव के घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर पहुंचे प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों और घायलों को तत्काल 25-25 हजार रुपये मुआवजा दिया गया।
