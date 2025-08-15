अरे गजब! बिजली विभाग ने थमाया 27 करोड़ रुपये का बिल, देखते ही उड़ गए शख्स के होश

झारखंड के बिजली विभाग ने एक शख्स को 27 करोड़ रुपये का बिजली का बिल थमा दिया। इस बिल को देखकर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बिल जून तक का था। मजेदार बात यह है कि शख्स पहले ही जुलाई में बिल जमा कर चुका है।

रांची से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां धुर्वा निवासी एसडीपी सिन्हा को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 27 करोड़ 84 लाख 41 हजार 344 रुपये का बिल भेज दिया। करोड़ों का बिजली बिल देखकर उपभोक्ता की नींद उड़ गई। आनन-फानन में उपभोक्ता बिजली विभाग दौड़ा और अपनी करोड़ों का बिजली बिल मिलने की व्यथा सुनाई। यह बिल उसे जून माह का दिया गया, जबकि उसने 26 जुलाई को ही 1040 रुपये का भुगतान किया था।

बिलिंग सॉफ्टेयर में हुई गड़बड़ी उपभोक्ता को यह बिल 23 मार्च से एक जून 2025 का दिया गया था। 2025 के फरवरी में 104 यूनिट, जबकि वर्ष 2024 के अप्रैल माह में 234 यूनिट, मई में 205, जून में 197, नवंबर में 770 और दिसंबर में 100 यूनिट बिजली बिल उठा था। यह समस्या बिलिंग सॉफ्टेयर में गड़बड़ी के कारण हुई थी। शिकायत दर्ज कराने के बाद उसके बिल में सुधार कर दिया गया। ज्ञात हो कि पिछले कई दिनों से बिलिंग सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी चल रही है। उपभोक्ताओं की लगातार शिकायत आ रही है कि जो बिल भुगतान हो रहा है, उसे सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं किया जा रहा है।