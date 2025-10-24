कागज रखें तैयार! झारखंड में भी होगा SIR; कब से होगी शुरुआत

Hindustan Hindi News
Fri, 24 Oct 2025 06:35 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
बिहार में एसआईआर पूरा हो चुका है। अब झारखंड समेत कई राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) एक साथ हो सकता है। इसकी कवायद तेज कर दी गई है। नवंबर में भारत निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा कर सकता है। सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ दो दिनों तक चली बैठक में इस पर मंथन किया गया। गुरुवार को निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की तैयारियों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। अब जल्दी ही झारखंड समेत कई राज्यों में एसआईआर की शुरुआत होने वाली है। आइए जानते हैं चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हो रही हैं।

झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सभी जिलों की ओर से सितम्बर में सभी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन पूरा कर लिया गया है। साथ ही, 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची के मिलान पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इसकी शुरुआत की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों के ईआरओ, एईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी है, जबकि इन पदाधिकारियों ने अपने अधीनस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर, बीएलओ को जिलों में प्रशिक्षित किया गया है। मुख्य निर्वाचण पदाधिकारी अगले दो दिनों तक सभी जिलों के संबंधित पदाधिकारियों को बैठक करेंगे। इसमें एसआईआर कराने से पहले भारत निर्वाचन आयोग से मिले दिशा निर्देशों को उन्हें बताएंगे और तैयारी पूरी रखने का निर्देश देंगे। बिहार में पहले ही एसआईआर हो चुका है। वहीं, झारखंड में घाटशिला उपचुनाव के पहले वहां मतदाता पुनरीक्षण का काम किया गया था। बिहार में एसआईआर के दौरान काफी विवाद हुआ था। विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर एसआईआर के बहाने लोगों के वोट काटने का आरोप भी लगाया था। हालांकि, सत्ताधारी पार्टी ने इन आरोपों का खंडन किया।

