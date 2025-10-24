कागज रखें तैयार! झारखंड में भी होगा SIR; कब से होगी शुरुआत

संक्षेप: अब झारखंड समेत कई राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक साथ हो सकता है। इसकी कवायद तेज कर दी गई है। नवंबर में भारत निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा कर सकता है।

बिहार में एसआईआर पूरा हो चुका है। अब झारखंड समेत कई राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) एक साथ हो सकता है। इसकी कवायद तेज कर दी गई है। नवंबर में भारत निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा कर सकता है। सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ दो दिनों तक चली बैठक में इस पर मंथन किया गया। गुरुवार को निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की तैयारियों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। अब जल्दी ही झारखंड समेत कई राज्यों में एसआईआर की शुरुआत होने वाली है। आइए जानते हैं चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हो रही हैं।

झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सभी जिलों की ओर से सितम्बर में सभी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन पूरा कर लिया गया है। साथ ही, 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची के मिलान पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इसकी शुरुआत की जाएगी।