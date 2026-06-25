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कोडरमा में हाथियों आतंक! महिला को कुचलकर मार डाला; मिलेगा 4 लाख का मुआवजा

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, कोडरमा
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झारखंड के कोडरमा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक महिला को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। महिला सुबह-सुबह खेत की तरफ गई थीं, तभी हाथियों ने हमला कर दिया।

कोडरमा में हाथियों आतंक! महिला को कुचलकर मार डाला; मिलेगा 4 लाख का मुआवजा

झारखंड के कोडरमा जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। गुरुवार सुबह एक जंगली हाथी ने 55 साल की एक महिला को कुचल कर मार डाला। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना टेटरियाडीह गांव में हुई।

इस मामले की जानकारी देते हुए डोमचांच थाना प्रभारी अधिकारी अभिमन्यु पड़ीहारी ने बताया कि सुदामा देवी सुबह करीब आठ बजे खेत की ओर गई थीं, तभी एक जंगली हाथी ने उन्हें कुचलकर मार डाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

डोमचांच रेंजर रविंद्र कुमार ने कहा कि पीड़ित परिवार को तत्काल राहत के रूप में 25,000 रुपये प्रदान किए गए हैं, जबकि शेष मुआवजा औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दिया जाएगा। झारखंड सरकार हाथी के हमले में मौत होने पर चार लाख रुपये का मुआवजा देती है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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