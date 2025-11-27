चप्पल के विवाद में दंपति को कुल्हाड़ी से काट डाला, झारखंड में दिल दहलाने वाली वारदात
झारखंड में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आया है। चप्पल को लेकर हुए विवाद में एक आदमी ने बुजुर्ग दंपति को मार डाला। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है। दंपति के पड़ोसी को गिरफ्तार कर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में चप्पल के कटे हुए फीते को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग आदिवासी दंपति की उनके पड़ोसी ने हत्या कर दी। पुलिस ने गुरुवार को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दंपति के 31 साल के बेटे चरण बलमुचू मामले की शिकायत की है। इसके बाद एसपी अमित रेणु के निर्देश पर किरीबुरू के एसडीपीओ अजय केरकेट्टा के नेतृत्व में घटना की जांच के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया गया।
गुआ थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि इस अपराध के सिलसिले में बुजुर्ग दंपति के पड़ोसी जंगम बलमुचू को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की वजह बताते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि यह अपराध एक मामूली बात पर हुआ। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपनी चप्पल का फीता कटा हुआ देखकर जंगम ने 72 साल के सरगिया बालमुचू और 65 साल की उसकी पत्नी मुक्ता बालमुचू की बेटियों को जिम्मेदार ठहराया। इस बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ।
मामला इतना बढ़ गया कि पिछले रविवार को पंचायत की बैठक बुलाई गई। अधिकारी ने बताया कि बैठक बेनतीजा रही क्योंकि आरोपी ने कथित तौर पर एक बकरा और हंडिया (चावल से बनने वाली शराब) की मांग की, जिसे देने में पीड़ितों ने असमर्थता जताई। इसी बात से आरोपी नाराज हो गया। रविवार रात उसने अपराध को अंजाम दे दिया।
मंगलवार सुबह जब ग्रामीणों ने दुर्गंध महसूस की और उनके घर पहुंचे तो दंपति मृत पाए गए। शुरुआत में उन्हें लगा कि दंपति सो रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वे खून से लथपथ पड़े हैं और उनका गला कुल्हाड़ी से कटा हुआ है तो वे दंग रह गए।