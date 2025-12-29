Hindustan Hindi News
झारखंड में बेटों ने कराई पिता की गला रेतकर हत्या, सामने आई अंधविश्वास की हैरान कर देने वाली कहानी

Dec 29, 2025 09:39 pm ISTSourabh Jain वार्ता, मेदीनीनगर, झारखंड
झारखंड के पलामू जिले में बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या किए जाने के मामले में बेटे समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों की उम्र 20 साल के आसपास बताई जा रही है। जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के डबरा गांव से 26 दिसंबर को पुलिस ने पच्चू मोची नामक बुजुर्ग का शव बरामद किया था। उनकी धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या की गई थी।

बुजुर्ग ने पैसे गुमने पर कुल देवता को कबाड़ में फेंका

पुलिस जांच में जो खुलासे हुए, उसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पुलिस के अनुसार, करीब तीन महीने पहले पच्चू मोची के 4500 रुपए गुम हो गए थे। पैसे नहीं मिलने से नाराज होकर उन्होंने घर के कुल देवता को कबाड़ में फेंक दिया था।

परिवार में होने लगी अशुभ घटनाएं

इसके बाद मृतक के बेटे धनंजय मोची के परिवार में लगातार दुखद घटनाएं होने लगीं, धनंजय की मां और भाई की मौत हो गई, जबकि उसके दोनों बच्चे भी बीमार रहने लगे। इन घटनाओं को अंधविश्वास से जोड़ते हुए पच्चू मोची के बेटे गुड्डू मोची और धनंजय मोची को लगा कि उनके बुजुर्ग पिता ने ओझा-गुणी के जरिए अनिष्ट कर दिया है। इसी अंधविश्वास ने हत्या की साजिश को जन्म दिया। दोनों ने मिलकर पच्चू मोची की हत्या की योजना बनाई।

साले और उसके साले के साथ रची साजिश

पुलिस सूत्रों ने इस बारे में सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि वारदात को अंजाम देने के लिए धनंजय मोची ने अपने साले सत्येंद्र कुमार के साथ मिलकर सुपारी किलिंग की योजना बनाई। हत्या की सुपारी 40 हजार रुपए में तय हुई थी, जिसमें से गुड्डू मोची ने अपने पिता की हत्या के लिए धनंजय मोची को 7 हजार रुपए ट्रांसफर भी किए थे।

आरोपियों ने वारदात का वीडियो भी बनाया

घटना के दिन तीनों सुपारी लेने वाले आरोपी गांव में रुके और मौका मिलते ही चाकू से पच्चू मोची का गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने एक वीडियो भी बनाया, जिसे पुलिस ने उनके मोबाइल फोन से बरामद किया है।

पलामू की एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि यह हत्या पूरी तरह अंधविश्वास से प्रेरित है और इसमें परिवार से जुड़े लोग ही शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में मृतक के बेटे गुड्डू मोची, धनंजय मोची, धनंजय के साले सत्येंद्र कुमार और सत्येंद्र के साले मुनेश्वर कुमार रवि को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना के बाद कई दिनों तक परिवार के सदस्य चुप्पी साधे रहे। पुलिस के दबाव के बाद ही परिजनों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने का आवेदन दिया गया। प्रारंभ में परिवार ने घटना की पूरी जानकारी पुलिस से साझा नहीं की थी।

इस वारदात का खुलासा करने वाली पुलिस टीम में लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय, सब-इंस्पेक्टर विक्रमशिला, राजू मांझी और अजय कुमार शामिल हैं।

