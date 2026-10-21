जादू-टोने के शक में बुजुर्ग का कत्ल, बेटे ने पिता को ही मार डाला; झारखंड में दो वारदातों ने दहलाया
झारखंड में दो हत्याकांड ने दहला दिया। पलामू में भाई की मौत का जिम्मेदार बताते हुए दो सगे भाईयों ने एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी। उधर, सरायकेला में मामूली घरेलू विवाद में बेटे ने पिता का कत्ल कर दिया।
झारखंड में हत्या की दो सनसनीखेज वारदात हुई हैं। पलामू में भाई की मौत के लिए जादू-टोने को जिम्मेदार मानकर दो सगे भाइयों ने 60 वर्षीय बुजुर्ग की कथित तौर पर हत्या कर दी, तो सरायकेला-खरसावां में मामूली घरेलू विवाद के बाद बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली। दोनों वारदातों के आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।
पलामू जिले में जादू-टोना करने के संदेह में एक बुजुर्ग की बुधवार को धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। घटना नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के मंगराडीह गांव में हुई। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।
भाई की मौत का जिम्मेदार ठहराया, कर दिया कत्ल
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान सीताराम (60) के रूप में हुई है। वह बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के कौरिया गांव के रहने वाले थे और करीब 40 साल से मंगराडीह में अपने ससुराल में रह रहे थे। नौडीहा बाजार के थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया, ''आरोपियों की पहचान प्रमोद और सोनू के रूप में हुई है। दोनों भाई हैं और वारदात के बाद से फरार हैं। उन्होंने मंगलवार रात रांची के एक अस्पताल में इलाज के दौरान अपने भाई की मौत के बाद सीताराम की हत्या कर दी। उन्हें शक था कि उनके भाई की मौत सीताराम द्वारा कथित तौर पर किए गए जादू-टोने की वजह से हुई है।''
उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एमएमसीएच) भिजवाया गया है। कुमार ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।
बेटे ने धारदार हथियार से हमला कर पिता की हत्या की
झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में 58 वर्षीय एक व्यक्ति की उसके बेटे ने कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी अर्जुन नायक सोमवार रात मनसा देवी की प्रतिमा के विसर्जन समारोह में शामिल होने के बाद धातकीडीह गांव स्थित अपने घर लौटा था।
सिनी पुलिस चौकी के प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि घर लौटने के कुछ ही देर बाद अर्जुन और उसके पिता अशोक नायक के बीच किसी मामूली घरेलू बात को लेकर कहासुनी हुई, जो बढ़कर हाथापाई में बदल गई।
छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होता था
उन्होंने बताया कि अर्जुन ने अपने पिता को पहले कथित तौर पर डंडे से पीटा और फिर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि इस हमले में अशोक की मौके पर ही मौत हो गई। कुमार ने बताया कि चीखें सुनकर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने अशोक को खून से लथपथ पड़ा देखा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद पुलिस गांव पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस के अनुसार, पिता और बेटे के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आरोपी फरार हो गया और उसे पकड़ने के लिए तलाश अभियान चलाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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