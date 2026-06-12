Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भाई ने भाई को मार डाला, जमीनी विवाद में कुल्हाड़ी से हमला; पत्नी-बेटा गंभीर

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, लातेहार
Follow us on Google News
share

झारखंड के लातेहार में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपने बड़े भाई को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। इस घटना में मृतक के पत्नी और बेटे को भी चोट आई है।

भाई ने भाई को मार डाला, जमीनी विवाद में कुल्हाड़ी से हमला; पत्नी-बेटा गंभीर

झारखंड के लातेहार में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के महुआडांड़ थाने क्षेत्र के पोटमाडीह में छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। इस घटना में मृतक के पत्नी और बेटे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पड़ोसियों ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद हाथापाई हुई और छोटे भाई ने टांगी से हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई।

जमीन को लेकर हुआ था झगड़ा

मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार को शाम के समय दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद में हाथापाई हुई थी। इस घटना से गुस्साए छोटे भाई ने रात को 10 बजे बड़े भाई और उसकी पत्नी के साथ बेटे पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी से हुए इस हमले में बड़े भाई को जानलेवा चोटें आईं। ज्यादा खून बह जाने के कारण बड़े भाई की मौत हो गई और छोटा भाई मौके से फरार हो गया।

पुलिस कर रही जांच

गांव में मर्डर की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना को लेकर जानकारी इकट्ठा की। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में सड़क किनारे पेड़ से टकराया वाहन, एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

2 साल से चल रहा था जमीनी विवाद

जमीन विवाद दो सालों से चल रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि छोटा भाई बहुत साल बाद असम से घर आया था। घर आने के बाद गांव सभा कर पंचो और परिवार की सहमति से दोनों भाई के बीच आपसी समझौते के बाद जमीन बांट दी गई थी।लेकिन मृतक बडे भाई कामिल द्वारा छोटे भाई के हिस्से के जमीन में गोबर खाद डाल दिया गया था। जब छोटे भाई के बेटे खेत जोतने गये देखा कि खेत पर खाद डाला गया है। जिससे लेकर सबसे छोटे बेटे ने कामिल के घर जाकर इस में पूछताछ की तो कामिल के परिवार के लोगों ने इस हमला कर दिया। किसी तरह वहां से निकलकर घर आकर घटना की जानकारी अपने पिता और भाईयों को दी।जिसके बाद छोटे भाई और उनके चारों बेटे डंडो से लैस होकर कामिल के घर आये, जहां जमकर मारपीट हुई। इस दौरान कामिल के द्वारा घर में रखे टंगी निकलकर धमकाने लगा।तब छोटे भाई और उनके बेटे द्वारा टंगी छीनकर कर कामिल ब्रेक, उम्र 65 वर्ष, पन्ती सलोमी खाखा,उम्र 60 वर्ष और बेटे निलेश ब्रेक पर टंगी से तीनों सिर पर पीछे वार कर दिया।जिससे कामिल को सिर का गहरा चोट लगा।जिससे इलाज के दौरान स्वास्थ्य केंद्र लाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:झारखंड में अपराधियों का पुलिस पर हमला, 20 हमलावर अपने साथी को छुड़ा ले गए

पन्ती और बेटे को सिर पर गंभीर चोट आने बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया। बताते चलें कि घर में तीन सदस्य के अलावे कोई नहीं था। मृतक की दो बेटी है।एक जो कार्मेल हॉस्पिटल महुआडांड़ काम करती है।और दूसरी दिल्ली में काम करती है।जैसे ही कार्मेल हॉस्पिटल में काम रही बेटी को घटना की जानकारी मिली तुरंत ऐंबुलेंस लेकर गांव पहुंच कर सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले आई।वही मृतक की पन्ती और बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है।सभी का इलाज गुमला सदर अस्पताल में चल रहा है।वही ग्राम प्रधान और पन्ती के घर वाले शव लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार ले गये।इस संबंध में थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया घटना की हर पहलू की जांच की जा रही है।अरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:झारखंड के इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, तूफानी हवाएं भी चलेंगी; येलो अलर्ट जारी
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News Up Crime
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।