धनबाद में अवैध कोयला खनन में 8 मजदूरों की गई जान, 10 लापता; बाबूलाल मरांडी के गंभीर आरोप

संक्षेप: मरांडी ने सूत्रों के हवाले से आरोप लगाते हुए कहा- कल धनबाद जिले में सरकार के संरक्षण में चल रहे अवैध कोयला खनन ने एक बार फिर आठ निर्दोष मजदूरों की जान ले ली, जबकि 8–10 मजदूर अब भी लापता बताए जा रहे हैं।धनबाद में 8 मजदूरों की गई जान, 10 लापता; बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। मरांडी ने सूत्रों के हवाले से आरोप लगाते हुए कहा- "कल धनबाद जिले में सरकार के संरक्षण में चल रहे अवैध कोयला खनन ने एक बार फिर आठ निर्दोष मजदूरों की जान ले ली, जबकि 8–10 मजदूर अब भी लापता बताए जा रहे हैं।"

बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए आगे लिखा, "बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के रहने वाले हैं। अब खनन माफियाओं के दलाल उनके परिजनों को पैसे देकर चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं।

मरांडी ने आगे लिखा- “इस गोरखधंधे के हिस्सेदार पुलिस, स्थानीय और प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्य निभाने, यानी केस दर्ज करने, दोषियों पर कार्रवाई करने और लापता मजदूरों को बचाने के बजाय लाशें गायब कराने और पीड़ित परिवारों को चुप कराने की मुहिम में शामिल बताए जा रहे हैं।”

सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा- “लाशों पर कमाई करने की होड़ में झारखंड कितना नीचे गिरेगा, कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जनता सब कुछ देख भी रही है और समझ भी रही है। पाप का घड़ा भर रहा है और जब फूटेगा, तो हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा।”