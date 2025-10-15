Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Eight laborers killed, 10 missing in Dhanbad; Babulal Marandi

धनबाद में अवैध कोयला खनन में 8 मजदूरों की गई जान, 10 लापता; बाबूलाल मरांडी के गंभीर आरोप

संक्षेप: मरांडी ने सूत्रों के हवाले से आरोप लगाते हुए कहा- कल धनबाद जिले में सरकार के संरक्षण में चल रहे अवैध कोयला खनन ने एक बार फिर आठ निर्दोष मजदूरों की जान ले ली, जबकि 8–10 मजदूर अब भी लापता बताए जा रहे हैं।धनबाद में 8 मजदूरों की गई जान, 10 लापता; बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप  

Wed, 15 Oct 2025 05:11 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on
धनबाद में अवैध कोयला खनन में 8 मजदूरों की गई जान, 10 लापता; बाबूलाल मरांडी के गंभीर आरोप

झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। मरांडी ने सूत्रों के हवाले से आरोप लगाते हुए कहा- "कल धनबाद जिले में सरकार के संरक्षण में चल रहे अवैध कोयला खनन ने एक बार फिर आठ निर्दोष मजदूरों की जान ले ली, जबकि 8–10 मजदूर अब भी लापता बताए जा रहे हैं।"

बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए आगे लिखा, "बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के रहने वाले हैं। अब खनन माफियाओं के दलाल उनके परिजनों को पैसे देकर चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं।

मरांडी ने आगे लिखा- “इस गोरखधंधे के हिस्सेदार पुलिस, स्थानीय और प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्य निभाने, यानी केस दर्ज करने, दोषियों पर कार्रवाई करने और लापता मजदूरों को बचाने के बजाय लाशें गायब कराने और पीड़ित परिवारों को चुप कराने की मुहिम में शामिल बताए जा रहे हैं।”

ये भी पढ़ें:झारखंड में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर बरसी गोलियां, 1 हमलावर घायल, 3 अरेस्ट
ये भी पढ़ें:झारखंड की घाटशिला सीट पर कब होंगे मतदान? हो गया है उपचुनाव की तारीखों का ऐलान
ये भी पढ़ें:झारखंड में दशहरा मेला देखकर लौट रहीं नाबालिग बहनों का 6 लड़कों ने किया गैंगरेप

सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा- “लाशों पर कमाई करने की होड़ में झारखंड कितना नीचे गिरेगा, कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जनता सब कुछ देख भी रही है और समझ भी रही है। पाप का घड़ा भर रहा है और जब फूटेगा, तो हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा।”

अब जानिए कौन हैं बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता हैं। मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा (JVM) की स्थापना की थी, जिसे बाद में भाजपा में विलय कर दिया। वे राज्य में आदिवासी नेतृत्व के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। आपको बताते चलें कि साल 2007 में बाबूलाल मरांडी के बेटे अनूप मरांडी की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
आईआईएमसी दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर स्टेट टीम के साथ काम सीख रहा हूं। खबरों को लिखने-पढ़ने-समझने के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना भी पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।