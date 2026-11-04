झारखंड में आज भी दिखेगा मुरासु तूफान का असर, कैसा रहेगा रांची का मौसम
झारखंड में आज भी मुरासु तूफान का असर दिखेगा। इस दौरान कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्रप्रदेश के तट से टकराने के बाद मुरासु कमजोर हो रहा है।
बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय तुफान मुरासु लगातार कमजोर हो रहा है। लेकिन, बुधवार को झारखंड के आठ जिलों में इसका आंशिक प्रभाव बना रहेगा। इसके प्रभाव से रांची समेत आठ जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। गुरुवार को कोल्हान के जिलों समेत सिमडेगा में हल्के बादल छा सकते हैं। शुक्रवार से मौसम साफ होगा। इससे रात के न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की कमी आ सकती है।
झारखंड मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार को राज्य के दक्षिणी भाग स्थित रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला, पश्चिमी व पूर्वी सिंहभूम और लोहरदगा में हल्के बादल छाए रहेंगे। शुक्रवार को सरायकेला, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा में हल्के बादल कायम रहेंगे। बुधवार से राज्य के उत्तरी भाग के अधिकांश जिलों से बादल छट चुके हैं। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार से मंगलवार की सुबह तक राज्य में गिरिडीह के बड़कीसुरैया में 20.8 मिमी बारिश हुई। पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में 15.7 मिमी और रामगढ़ में छिटपुट बारिश हुई।
कहां पहुंचा मुरासु का असर
मौसम विभाग के अनुसार, मुरासु तूफान सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि के बाद आंध्रप्रदेश के दक्षिणी तटवर्ती इलाकों को पार करने के बाद पड़ोसी राज्य तेलंगाना और छतीसगढ़ के दक्षिणी भाग पर कायम है। यह कमजोर हो चुका है। इससे इसका आंशिक प्रभाव झारखंड के दक्षिणी भाग तक कायम है।
रांची का पारा 20 डिग्री
रांची में मंगलवार को अधिकतम तापमान 27.6 और न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री दर्ज किया गया। विभाग के मुताबिक, न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक है। पूर्वी सिंहभूम का अधिकतम तापमान राज्य में सर्वाधिक 35.8 डिग्री दर्ज किया गया।
कहीं-कहीं हो सकती है बारिश
झारखंड के मौसम को लेकर बात करते हुए वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवातीय तूफान मुरासु आंध्रप्रदेश के तट से टकराने के बाद कमजोर हो रहा है। लेकिन, झारखंड के रांची समेत आसपास के जिलों में बुधवार को भी बादल छाए रहेंगे। कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।
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