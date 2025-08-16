आज होगा झारखंड के मंत्री रामदास सोरेन का अंतिम संस्कार, दिया जाएगा राजकीय सम्मान

15 अगस्त को झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले आज सुबह 09:10 मिनट पर बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट, रांची में पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। आज पूरा कार्याक्रम जारी किया गया है।

15 अगस्त को झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले आज सुबह 09:10 मिनट पर बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट, रांची में पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। उसके बाद एयरपोर्ट से सीधे झारखण्ड विधानसभा परिसर में अन्तिम दर्शन के लिए रखा जाने के बाद घाटशिला के माऊ भण्डार मैदान में फिर झामुमो कैम्प कार्यालय,घाटशिला में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा।

कहां होगा श्रंद्धाजलि कार्यक्रम सुबह 7 : 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से उनका पार्थिव शरीर लेकर रवाना होंगे।

(हवाई मार्ग द्वारा)

9 : 15 पर बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे।

9 : 30 बजे प्रस्थान बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट से।

(सड़क मार्ग द्वारा)

9 : 45 आगमन विधानसभा रांची।

झारखंड सरकार के स्पीकर द्वारा श्रंद्धाजलि सभा का आयोजन 10 : 30 पूर्वाo प्रस्थान विधानसभा रांची।

(सड़क मार्ग द्वारा भाया रामपुर रिंग रोड, बुंडू, खूंटी, चांडिल डिमना चौक, गालूडीह, घाटशिला )

12 : 30 अपo आगमन HCL मैदान मऊभण्डार, घाटशिला।

विधानसभा स्तरीय श्रंद्धाजलि सभा होगी।

1 : 30 प्रस्थान HCL मैदान मऊभण्डार से।

2 : 00 आगमन मंत्री आवास घोड़ाबांधा जमशेदपुर।

ग्रामीणों और अतिथियों द्वारा श्रंद्धाजलि

3 : 00 प्रस्थान (अंतिम संस्कार के लिए) मंत्री आवास से।

3 : 30 आगमन धूमा कॉलोनी

(अंतिम दर्शन)

4 : 00 शाम धूमा कॉलोनी में राजकीय सम्मान दिया जाएगा उसके बाद दाहसंस्कार होगा।