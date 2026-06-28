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झारखंड शराब घोटाला मामले में ईडी का ऐक्शन, रिम्स जमीन अतिक्रमण में भी कार्रवाई

Krishna Bihari Singh वार्ता, रांची
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ईडी ने झारखंड में शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके बेटे और एक रिटायर्ड अधिकारी को समन भेजा है। वहीं, रांची में रिम्स की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण करने के मामले में एसीबी ने बिल्डर को गिरफ्तार किया है।

झारखंड शराब घोटाला मामले में ईडी का ऐक्शन, रिम्स जमीन अतिक्रमण में भी कार्रवाई

झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव और उत्पाद विभाग के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमित प्रकाश को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। वहीं रांची में रिम्स की सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर अपार्टमेंट निर्माण और बिक्री के बहुचर्चित मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने लकी ग्रुप के बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ईडी ने शराब घोटाला मामले में कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव और उत्पाद विभाग के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमित प्रकाश को पूछताछ के लिए समन जारी करने के साथ ही संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जांच एजेंसी को आशंका है कि झारखंड में शराब कारोबार से जुड़े कथित घोटाले में इनकी भूमिका की जांच जरूरी है।

खासकर छत्तीसगढ़ की कंपनियों को झारखंड में प्रवेश दिलाने के मामले में रोहित उरांव की भूमिका की भी जांच की जा रही है। यह कार्रवाई एसीबी की ओर से दर्ज कांड संख्या 9/2025 को ईडी द्वारा टेकओवर करने के बाद की जा रही है। इस आधार पर ईडी ने ईसीआई आर संख्या 10/2025 दर्ज कर अपनी जांच आगे बढ़ाई है। इससे पहले एजेंसी मामले में गिरफ्तार कुछ आरोपियों से भी पूछताछ कर चुकी है।

बता दें कि एसीबी ने साल 2025 में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कई अधिकारियों और अन्य लोगों को नामजद आरोपी बनाया था। अब ईडी की जांच का दायरा बढ़ने के साथ कई नए नाम भी जांच के घेरे में आ रहे हैं।

अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट और मकानों का निर्माण

वहीं रांची में रिम्स की सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर अपार्टमेंट निर्माण और बिक्री के बहुचर्चित मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लकी ग्रुप के बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार किया है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश में एसीबी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, रिम्स की सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट और मकानों का निर्माण किया गया था।

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हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश

इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि इतने बड़े स्तर पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। इसके बाद मामले की जांच एसीबी को सौंपी गई।

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अधिकारियों, बिल्डरों और बिचौलियों पर FIR

जांच के आधार पर तत्कालीन अंचल अधिकारियों, बिल्डरों और बिचौलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। एसीबी की जांच में यह भी सामने आया कि सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण में करीब 14 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

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बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाकर फ्लैटों की बिक्री

आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों और जाली वंशावली तैयार कर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया और उस पर बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाकर फ्लैटों की बिक्री की गई। एसीबी अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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