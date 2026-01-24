झारखंड के 116 करोड़ के घोटाले में अब ईडी, मनी का केस दर्ज

संक्षेप: झारखंड में बिजली और पर्यटन विभाग से जुड़े लगभग 116 करोड़ रुपए के बहुचर्चित घोटाले में सीआईडी के बाद प्रवर्तन निदेशालय(ED) बड़ी कार्रवाई को तैयार है। ईडी ने सरकारी धन की लूट मामले में मनी लाउंड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है।

झारखंड में बिजली और पर्यटन विभाग से जुड़े लगभग 116 करोड़ रुपए के बहुचर्चित घोटाले में सीआईडी के बाद प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) बड़ी कार्रवाई को तैयार है। ईडी ने सरकारी धन की लूट मामले में मनी लाउंड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ईडी की इंट्री के बाद मामले के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हेराफेरी मामले में सीआईडी ने अब तक पांच चार्जशीट दाखिल की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बिरसा चौक शाखा के तत्कालीन मैनेजर लोलस लकड़ा, बिचौलिया रोशन कुमार चतुर्वेदी, कुशल बनर्जी उर्फ अमित बनर्जी उर्फ अमित मुखर्जी और आरोन कुमार पांडे बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद है। घोटाले की राशि की मनी लाउंड्रिंग एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। इसके तहत ईडी जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करेगी। इसकी अनुमति पीएमएलए कोर्ट से प्राप्त हो चुकी है। मनी लाउंड्रिंग के आरोप में साल 2026 का पहला केस ईसीआईआर 1/2026 के तहत दर्ज किया गया है। मामले में कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं।

मामले में संलिप्त आरोपी मले में जेटीडीसीएल के अधिकारी गिरिजा प्रसाद, आलोक कुमार, केनरा बैंक के सीनियर मैनेजर अमरजीत कुमार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बिरसा चौक शाखा के मैनेजर लोलस लकड़ा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ही श्वेता भगत, बिचौलिया लोकेश्वर साह उर्फ लोकेश, सहयोगी समीर कुमार उर्फ रुद्र, नीलू नायक, फर्जी खाते के लिए दस्तावेज उपलब्ध करानेवाला संदीप कुमार, कुशल बनर्जी उर्फ अमित मुखर्जी, अरुण पांडेय, रोशन कुमार चतुर्वेदी, अमन कुमार शिर्सवाल समेत अन्य की भूमिका सामने आई है।