धनबाद में ED का ऐक्शन, शहर में 25 जगहों पर एक साथ मारा छापा; मचा हड़कंप
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को धनबाद में कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की। ईडी की अलग-अलग टीमों ने एक साथ जिले भर में करीब एक दर्जन कोयला धंधेबाजों और आउटसोर्सिंग संचालक के करीबियों के 25 से अधिक ठिकानों पर दस्तक दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को धनबाद में कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की। ईडी की अलग-अलग टीमों ने एक साथ जिले भर में करीब एक दर्जन कोयला धंधेबाजों और आउटसोर्सिंग संचालक के करीबियों के 25 से अधिक ठिकानों पर दस्तक दी। अचानक हुई इस छापेमारी से पूरे कोयलांचल के माफियाओं और सफेदपोशों में हड़कंप मच गया।
50 गाड़ियों से 25 जगहों पर मारे छापे
गृह मंत्री अमित साह के कोयले के अवैध के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के ऐलान के बाद जांच एजेंसी ने धनबाद का रुख किया। इससे पहले 25 नवंबर 2025 को ईडी ने कोयला चोरी में झारखंड के 18 और बंगाल के 40 ठिकानों पर दबिश दी थी। मंगलवार की कार्रवाई को उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। सीआरपीएफ के साथ तड़के ही एजेंसी के अफसरों ने मोर्चा संभाल लिया। करीब 50 गाड़ियों से टीमें धनबाद पहुंची थीं। कई जगहों पर दो से तीन टीमों ने पड़ताल शुरू की।
ED ने कहां-कहां मारा छापा
ईडी ने फिर एक बार धनबाद के चर्चित कोयला कारोबारी अनिल गोयल के पुराना बाजार डुमरियाटांड़ स्थित घर के अलावा उनके कपुरिया स्थित कोयला भट्ठा में दबिश दी। अनिल के स्टॉफ शब्बीर के घर भी ईडी दूसरी बार पहुंची है। बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग संचालक एलबी सिंह के साले रंजीत सिंह के आवास पर भी ईडी की टीम कागजातों को खंगाल रही है। झरिया स्थित लोदना हुचुकटांड़ में गणेश यादव के आवास व अन्य ठिकानों पर भी ईडी की टीम जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा वेड लॉक रिजार्ट के मालिक दीपक पोद्दार के जोड़ा फाटक रोड स्थित घर पर भी दूसरी बार ईडी छापेमारी करने के लिए पहुंची है। झरिया चौथाई कुल्ही में राजेश साव और चासनाला में कांग्रेस नेता इम्तियाज अली के घर भी ईडी की छापेमारी चल रही है।
ईडी की टीम ने लोयाबाद चार नंबर निवासी डिप्टी मेयर अरुण चौहान के भाई हरेंद्र चौहान के अलावा कतरास तेतुलिया सोनारडीह स्थित रोहित यादव के घर भी पहुंची है। रोहित यादव पिछले विधानसभा चुनाव में बाघमारा से किस्मत आजमा चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम बैंक मोड़ विकास नगर छठ तालाब के पास रहने वाले कोयला कारोबारी पप्पू मंडल के ठिकाने पर भी छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि राज आंगन में भी रितेश शर्मा के घर ईडी पड़ताल में जुटी है। साथ ही सरायढेला चूना गोदाम के पास गांगुली कॉम्पलेक्स में फर्म एसके शर्मा एंड एसोसिएट्स में भी जांच शुरू की गई है। यह फर्म संतोष कुमार शर्मा का है। ईडी की छापेमारी अभी जारी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर