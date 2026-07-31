Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अवैध कोयला कारोबार मामले में झारखंड में 30 से ज्यादा जगह पर ED की छापेमारी, 600 करोड़ की संपत्ति का पता चला

By Sourabh Jain
हिन्दुस्तान टाइम्स
Follow us on Google News
share

ईडी की छापेमारी में 200 से ज्यादा अचल संपत्तियों की जानकारी मिली, जिन्हें अपराध से हुई कमाई से खरीदे जाने का संदेह है। साथ ही इनसे जुड़ी जानकारी/डेटा, कई डिजिटल डिवाइस, और उन लोगों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के अकाउंट्स की किताबें वगैरह भी मिलीं।

ED ने झारखंड में 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी करते हुए अवैध कोयला मामले में 600 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया।
ED ने झारखंड में 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी करते हुए अवैध कोयला मामले में 600 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया।(Handout via PTI Photo)(PTI07_16_2026_000521B)

झारखंड में अवैध कोयला कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान ईडी ने कुल 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्पत्ति का पता लगाया था। जिसमें से उसने लगभग 160 करोड़ के म्यूचुअल फंड निवेश को फ्रीज कर दिया है, वहीं 1.02 करोड़ की नकदी को उसके द्वारा जब्त कर लिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ईडी ने यह कार्रवाई PMLA (प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट), 2002 के तहत धनबाद जिले में मुख्य आरोपी LB सिंह और उससे जुड़े लोगों और संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए की। इस दौरान ईडी ने ​​गणेश यादव, पप्पू मंडल, रोहित यादव और माधो सिंह से जुड़ी जगहों के साथ-साथ एजेंसी की नजर में आई कंपनियों के डायरेक्टरों के ठिकानों पर भी छापेमारी करते हुए अवैध कारोबार से कमाई गई संपत्ति का पता लगाया।

ये भी पढ़ें:पुलिस को गृहमंत्री देते हैं 'लाठी-हथियार' चलाने का आदेश? किरण बेदी ने क्या बताया

यह जांच तब शुरू हुई जब झारखंड पुलिस ने धनबाद और आसपास के जिलों में अवैध कोयला खनन, कोयले की चोरी और तस्करी समेत कोयला ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े रंगदारी के आरोपों में आरोपियों के खिलाफ कई FIR दर्ज कीं। ED ने कहा कि इनमें से कई मामलों में पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर वित्तीय निवेश को फ्रीज किया गया और नकद जब्त किया गया। साथ ही, जांच में जांचकर्ताओं को ऐसे दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी मिले जिनसे चल रही जांच में मदद मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:किरण बेदी ने दिया ‘जंतर-मंतर पर आंदोलन बैन’ वाला आइडिया, सिस्टम की गलती भी बताई

'फ्री प्रेस जर्नल' की रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी ने बताया कि इस ऑपरेशन में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की संदिग्ध संपत्ति का पता चला। शुरुआती जांच के आधार पर एजेंसी का मानना है कि आरोपियों ने कथित अवैध गतिविधियों के जरिए अपराध से भारी कमाई की और अपराध से हुई कमाई को इधर-उधर करने और उसे वैध दिखाने के लिए कई लोगों और संस्थाओं का इस्तेमाल किया। एजेंसी के अनुसार, बाद में इस पैसे को चल और अचल संपत्तियों में निवेश किया गया।

इस बारे में जानकारी देते हुए ED ने ANI को बताया, 'छापेमारी के दौरान, LB सिंह के लगभग 160 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड निवेश को फ्रीज किया गया और 1.02 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की गई। छापेमारी में बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सबूत भी जब्त किए गए, जिनमें 200 से ज्यादा अचल संपत्तियां (जिन्हें अपराध से हुई कमाई से खरीदे जाने का संदेह है) से जुड़ी जानकारी/डेटा, कई डिजिटल डिवाइस, और उन लोगों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के अकाउंट्स की किताबें वगैरह शामिल हैं।'

ये भी पढ़ें:रिस्क मेरा व रील तुम्हारी, ये कैसी पार्टनरशिप; राज्यसभा में जमकर गरजे राघव चड्ढा

एजेंसी ने बताया कि उसने नवंबर 2025 में इन्हीं मामलों में पहले भी तलाशी ली थी। उन ऑपरेशन्स में अनिल गोयल, एलबी सिंह और जांच से जुड़े अन्य लोगों और संस्थाओं के ठिकानों की तलाशी ली गई थी। ED ने कहा कि हाल की तलाशी के दौरान इकट्ठा किए गए सबूत जिनमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड, डिजिटल डिवाइस और 200 से ज्यादा संदिग्ध संपत्तियों से जुड़ी जानकारी शामिल हैं, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले की चल रही जांच का हिस्सा बनेंगे।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।