रांची समेत झारखंड की 8 जगहों पर ईडी की रेड, GST धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला

जीएसटी फ्रॉड मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय झारखंड की राजधानी रांची और राज्य के 8 अन्य हिस्सों में छापेमारी करने पहुंची है। अधिकारियों के अनुसार ईडी रांची और जमशेदपुर 8 जगहों पर रेड डालने पहुंची है।