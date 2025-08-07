ed raids at 8 locations at ranchi and other states locations related to gst fraud all updates रांची समेत झारखंड की 8 जगहों पर ईडी की रेड, GST धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला, Jharkhand Hindi News - Hindustan
रांची समेत झारखंड की 8 जगहों पर ईडी की रेड, GST धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला

ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने जीएसटी धोखाधड़ी मामले में रांची और राज्य के अन्य हिस्सों में 8 जगहों पर छापेमारी की है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रांचीThu, 7 Aug 2025 09:40 AM
जीएसटी फ्रॉड मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय झारखंड की राजधानी रांची और राज्य के 8 अन्य हिस्सों में छापेमारी करने पहुंची है। अधिकारियों के अनुसार ईडी रांची और जमशेदपुर 8 जगहों पर रेड डालने पहुंची है।