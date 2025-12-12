कोयला चोरी मामले में ED का ऐक्शन, धनबाद और कोलकाता में रेड

संक्षेप: झारखंड के धनबाद में कोयला चोरी के मामले में पर्वतन निदेशालय (ईडी) की टीम एक फिर से धनबाद और पश्चिम बंगाल (कोलकाता) में दबिश दी। धनबाद में बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी डेको सहित बंगाल में ईडी की छापेमारी चल रही है।

धनबाद में कोयला चोरी के मामले में पर्वतन निदेशालय (ईडी) की टीम एक फिर से धनबाद और पश्चिम बंगाल (कोलकाता) में दबिश दी। धनबाद में बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी डेको सहित बंगाल में ईडी की छापेमारी चल रही है। शुक्रवार की सुबह- सुबह पूरी तैयारी के साथ पहुंची ईडी की टीम सबसे पहले धनसार स्थित कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी डेको के कार्यालय में दबिश दी। कंपनी के मालिक के आवास के साथ-साथ डेको के कंपनी निदेशक भेलाटांड रोड स्थित ट्रीनिटी गार्डन अपार्टमेंट में स्थित फ्लैट दल-बल के साथ पहुंची। कमरे को बंद कर अंदर घंटो जांच पड़ताल की गई और दस्तावेज खंगाले गए।

कोलकाता में माइनिंग से जुड़ी गोदावरी कंपनी के निदेशक के घर भी साथ-साथ छापेमारी चल रही है। ईडी की यह कार्यवाई कोयला कारोबारियों के साथ-साथ कोयला ट्रास्ंपोटरों से भी जुड़ा है। टीम को प्रारंभिक जांच में अवैध कोयला खनन, तस्करी और धन शोधन से जुड़े वित्तीय दस्तावेज, डिजिटल डेटा और अन्य साक्ष्य मिले हैं। ईडी की टीम जीएसटी और टैक्स संबंधी अनियमितताओं की भी जांच की जा रही है।