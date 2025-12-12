Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
कोयला चोरी मामले में ED का ऐक्शन, धनबाद और कोलकाता में रेड

झारखंड के धनबाद में कोयला चोरी के मामले में पर्वतन निदेशालय (ईडी) की टीम एक फिर से धनबाद और पश्चिम बंगाल (कोलकाता) में दबिश दी। धनबाद में बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी डेको सहित बंगाल में ईडी की छापेमारी चल रही है।

Dec 12, 2025 12:43 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
धनबाद में कोयला चोरी के मामले में पर्वतन निदेशालय (ईडी) की टीम एक फिर से धनबाद और पश्चिम बंगाल (कोलकाता) में दबिश दी। धनबाद में बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी डेको सहित बंगाल में ईडी की छापेमारी चल रही है। शुक्रवार की सुबह- सुबह पूरी तैयारी के साथ पहुंची ईडी की टीम सबसे पहले धनसार स्थित कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी डेको के कार्यालय में दबिश दी। कंपनी के मालिक के आवास के साथ-साथ डेको के कंपनी निदेशक भेलाटांड रोड स्थित ट्रीनिटी गार्डन अपार्टमेंट में स्थित फ्लैट दल-बल के साथ पहुंची। कमरे को बंद कर अंदर घंटो जांच पड़ताल की गई और दस्तावेज खंगाले गए।

कोलकाता में माइनिंग से जुड़ी गोदावरी कंपनी के निदेशक के घर भी साथ-साथ छापेमारी चल रही है। ईडी की यह कार्यवाई कोयला कारोबारियों के साथ-साथ कोयला ट्रास्ंपोटरों से भी जुड़ा है। टीम को प्रारंभिक जांच में अवैध कोयला खनन, तस्करी और धन शोधन से जुड़े वित्तीय दस्तावेज, डिजिटल डेटा और अन्य साक्ष्य मिले हैं। ईडी की टीम जीएसटी और टैक्स संबंधी अनियमितताओं की भी जांच की जा रही है।

इन के घर-दफ्तार पर ईडी की दबिश

डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के संचालक मनोज अग्रवाल, निदेशक एएन झा के साथ-साथ कोयला कारोबारी इंद्रराज भदौरिया, सुधीर चौटाला गोदावरी कंपनी के निदेशक के घर व दफ्तर पर छापेमारी चल रही है। मालूम हो कि पिछले 21 नवंबर को धनबाद और पश्चिम बंगाल में 40 स्थानों पर बड़े पैमाने पर ईडी ने अभियान चलाकर कार्यवाई की थी, उसी साक्ष्य के आधार पर आज की छापेमारी की जा रही है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
